Overraskende tall: Spotify røper hvem som lytter mest til Beatles-klassikerne

«Abbey Road»-albumet til Beatles fylte 50 år denne uken, og det har fått strømmetjenesten til å hente frem noen aktuelle tall.

Bare siden 1. januar i år er musikken til The Fab Four er strømmet nær 1,7 milliarder ganger. Noe overraskende kan Spotify røpe at det er ikke baby boomerne, som i sin tid drev frem det som ble kalt Beatlemania, som strømmer de ikoniske låtene mest.

Derimot er det gruppen 18 til 24 år som står for mer enn 30 prosent av dem som velger seg Beatles-låter. Ifølge pressemeldingen er dette den største andelen blant alle demografiene.

– Tallene beviser at strømming ikke bare kobler yngre lyttere til artister som er jevnaldrende, men også skaper muligheten for at nye målgrupper kan oppdage og utforske noen av klassikerne som har preget musikkhistorien, heter det i en uttalelse fra Spotify.

Mest strømmet av alle Beatles-låtene er «Here Comes the Sun», meldes det videre.