«Jurassic Park»-trio samles igjen til ny dinofilm – 26 år etter

Det røpet Dern under et arrangement i Los Angeles mandag. Der stilte den nye filmens kommende regissør, Colin Trevorrow, opp for å svare på spørsmål , skriver The Wrap.

Trevorrow hadde hånd om «Jurassic World» fra 2015, og skal nå ha regi på den kommende tredje filmen i trilogi nummer to rundt temaet. I filmen som startet hele serien, "Jurassic Park", var det selveste Steven Spielberg som styrte dinosaurmoroa.

«Downton Abbey»-filmen kan få oppfølger Tre år etter at TV-serien «Downton Abbey» sluttet kommer den nå tilbake – som kinofilm.

Der spilte Laura Dern, Sam Neill og Jeff Goldblum tre forskere som blir brakt til den avsidesliggende øya, der et genteknologisk selskap har gjenskapt dinosaurer og vil lage fornøyelsespark.

Det førte til en hærskare av filmer: «Jurassic World 3» vil fullføre dinotrilogi nummer to. Men de tre originale hovedrolleinnehaverne har ikke spilt sammen siden.

Goldblum takket ja til en rolle i 1997-oppfølgeren «Jurassic Park: The Lost World», og deretter i en liten rolle i «Jurassic World: Fallen Kingdom» 21 år senere. Dern og Neill dukket begge opp i 2001-filmen «Jurassic Park III».