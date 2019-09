Mørkt finansdrama presenterer seg

Serien fra Øystein Karlsen tar oss med inn i de mørke rommene til finansverdenen og får premiere 27. september på NRK1 og i NRK TV.

«Exit» forener skuespillerkreftene til Simon J. Berger (Adam), Jon Øigarden (Jeppe), Pål Sverre Hagen (William), Tobias Santelmann (Henrik), Agnes Kittelsen (Hermine) og Ine Marie Wilmann (Celine) – en prestasjon i seg selv.

Karlsen kjenner vi som mannen bak «Dag» og «En natt». Og nå går altså teppet snart opp for nyskapningen – som springer ut av autentiske intervjuer og samtaler med fire menn i Norges finansmiljø.

Strømmetjeneste kjøper rettighetene til «Seinfeld» Strømmetjenesten Netflix kjøper de globale rettighetene til å sende 90-tallsserien «Seinfeld». De 180 episodene blir tilgjengelig i fem år fra 2021.

– Så har vi tatt noen personlighetstrekk, sjargong og verdenssyn og latt oss inspirere til å lage et fiktivt univers. Men 60–70 prosent av det som skjer i serien er basert på virkelige historier fra dette miljøet, uttalte Karlsen til NTB da serieplanene ble kjent. Han understreket at han ikke er ute etter å «skjære hele miljøet under en kam», og la til:

– Vi prøver å lage et så tredimensjonalt bilde som mulig av disse menneskene ut fra historiene vi har fått fortalt. Vi håper «Exit» både fascinerer og underholder. Og kanskje sier den et og annet om en litt lite kjent bit av verdens rikeste land. Dette er en del av den kulturen vi har rundt oss i et land der klasseskillet blir større, dag for dag.

I programomtalen fra NRK heter det at Adam, William, Henrik og Jeppe er del av finanseliten i Norge. De har nådd sine mål om penger, karriere og familie. Men de kjeder seg og begynner å jakte på spenning i form av blant annet vold, narkotika og prostituerte.

I seriens opptakt er det jo guttene vi følger, men etter hvert kommer damene sterkere fram. Vi forteller også deres historier, forklarte Karlsen om Wilmann og Kittelsens karakterer.

Serien teller åtte episoder og er produsert av Fremantle for NRK.