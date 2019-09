Margaret Atwood gir ordet til «tante Lydia»

Tittelen på den nye boken er «Gileads døtre», men denne gangen står karakteren Lydia i sentrum.

Hemmelighetskremmeriet rundt Margaret Atwoods nye bok har vært enormt, men 10. september var det verdenslansering.

Foran en samlet verdenspresse på det britiske nasjonalbiblioteket British Library i London løftet forfatteren endelig på sløret.

Hun fortalte at lesere verden rundt aldri har sluttet å spørre henne om hvordan det kommer til å gå med Offred, som kjemper for frihet i det kristenfundamentalistiske Gilead – der kvinner har mistet grunnleggende rettigheter.

Et av de vanligste spørsmålene Atwood har fått, er hvordan det totalitære samfunnet kommer til å falle.

«Gilead døtre» er skrevet som et svar på det spørsmålet, avslører forfatteren i bokens takkesekvens.

Interessen for fortellingen er på topp, ikke minst på grunn av TV-serien med Elisabeth Moss i hovedrollen. Men i oppfølgerboken utspiller handlingen seg 15 år etter «Tjenerinnens beretning», og tre kvinner får komme til orde.

Originaltittelen lyder «The Testament» og hovedtematikken er at tante Lydia tar et oppgjør med seg selv. Hun får stå i sentrum sammen med to unge kvinner som får en betydelig rolle for Gileads skjebne, skriver TT.