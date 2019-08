Festivalmote på Festningen: - Vi vil bringe både Tomorrowland og Coachella til Trondheim

I rask gange på vei inn i festivalområdet møter vi Rakel Solli, Rikke Aune og Nathalie Stoksvik. De er på plass tidlig lørdag ettermiddag, på vei inn mot hovedscenen den svenske Benjamin Ingrosso straks går på scenen.

- Jeg tenkte på Benjamin Ingrosso da jeg skulle bestemme meg for hva jeg skulle ha på! Jeg vil være fin for han, er skikkelig forelska, sier Stoksvik, som derfor har ikledd seg glitter fra topp til tå.

Solli og Aune har gått for dongeri denne dagen - fredag gikk det i skinnbukser og en mer røff look.

- I dag ville vi ha det litt mer sommersøtt. Det er fint å skille seg ut litt, men ikke alt for mye, sier Aune.

- Noen av oss vil være litt sexy for gutta, mens jeg pynter meg mest for meg selv, legger Solli til.

Bli med innenfor på Festningens andre dag Fredag ble Kristiansten Festning gjort om til et gigantisk dansegulv. Med navn som Postgirobygget, Zara Larsson, Sushi X Kobe og David Guetta byr også lørdagen under Festningen opp til allsang og dans.

Marius Jørgensen forteller at han ikke henter inspirasjon noen spesielle steder.

- Jeg gjør bare hva jeg vil. Jeg bruker lite tid når jeg fikser meg - har en bra frisør!

Trondheims mest fargerike bussjåfør

Gabrielle Embre forteller at hun har brukt hele sommeren på å finne ut av hva hun ville ha på seg under Festningen-festivalen. Noe hadde hun på fra før - paljettene i ansiktet har hun nettopp fått satt på inne på festivalområdet.

- Jeg så en bod der de pyntet folk med paljetter og glitter, og jeg tenkte, kjør på!

Hun beskrives som Trondheims mest fargerike bussjåfør. Håret er lilla, også når det ikke er festival. Gabrielle var også på Festningen i fjor, og mener festivalen er et godt tilskudd i Trondheim.

- Jeg kjøpte denne veska nå i sommerferien, og det er den som har fått bestemme alt jeg har på meg i dag!

- Jeg er ikke profesjonell, det eneste jeg er er en spellemaker! Trd.by fikk bli med Matoma en snartur backstage for å slå av en prat om festivalkvelden i Trondheim.

Vennegjengen Pranatda K, Vivianne Edson, Kristine Ramstad og Sondre Kristoffer Østvik forteller at de tok hensyn til ulike ting da de valgte dagens festivalantrekk. Noen tenkte på været - andre på noe ganske annet.

- Jeg tenkte på å skille meg ut, og ikke se ut som alle andre! Man skal bli lagt merke til, ikke bare litt, men ganske mye, sier Sondre Kristoffer Østvik.

- Hvite sko?

- Ja, hvite sko på festival er litt risky, innrømmer han. Men manpurse - det er praktisk.

- Det er han som er hovedattraksjonen, vi er oppvarminga, ler Vivianne Edson.

Tvillingsøstrene Marita og Line Grande ser rimelig samkjørte ut med både hatt og kjoler med mye mønster.

- Det er helt tilfeldig! Det et er lett å ha på og sommerlig, sier søstrene.

- Hva er årets festivalmote?

- Det må vel være blomstermønster. Og hatt er ganske typisk på festival.

I identiske skjorter møter vi Mattis Araya og Johann Vårvik, sammen med kompisen Ole Jørgen Stegavik.

- Fortell om skjortene?

- Vi var i Spania, og så kjøpte Mattis og Ole Jørgen to slike skjorter. Det var ikke flere igjen, så jeg ble litt småsnurt. Så oppdaga jeg plutselig samme skjorte et annet sted, og ble litt pusha til å kjøpe jeg også. Så la jeg meg ned på solsenga ved siden av Mattis, med skjorta på, og da fikk vi oss en god latter, forklarer Vårvik.

- Ja han la seg så lurt til ved siden av meg. Vi er gode kompiser, skjortebrødre, legger Araya til.

Stegavik har altså samme skjorte i blåfarge, men den ble liggende igjen hjemme.

- Han er definitivt den som er mest gjennomført av oss. Velurjakke, ring, og dobbel denim, sier Arya mens han peker på klærne til Vårvik.

- Du kan være litt ekstra crazy

Linn Helen Knutsen, Caroline Astad og Julia Robertsen har gått for en kombinasjon av både glam og komfort.

- Du må bare gå all in når du først er på festival. Vi vil bringe både Tomorrowland og Coachella til Trondheim, ler Robertsen.

Selv fikk hun ordnet håret allerede klokka ni om morgenen.

- Hva er den store festivaltrenden i år?

- Årets trend vil jeg si er å vare casual. Selv tenker vi kanskje å ta litt mer av på lørdagen. Vi bruker det vi har, vi er kanskje litt swag. Litt 80-tall og dongeri, sier Knutsen og Astad.

Anmeldelse Anmeldelse: Kveldens beste vorspiel Matoma leverte det som garantert var kveldens beste vorspiel på Festningen.

Emeric Philip Winnem forteller at han liker å se litt annerledes ut.

- Denne ponchoen kjøpte jeg i Peru, og den er perfekt til festival.

Natalie Heggvoll og Cathrine Rosvold mener at det er på sin plass å ta i litt ekstra på festival.

- Du kan være litt ekstra crazy, sier Heggvoll, som har hentet inspirasjon på Instagram til dagens antrekk.

- Jeg kunne også ha hatt på meg dette på en vanlig fest også, men jeg gikk for en litt annerledes look enn hva jeg pleier.

Begge mener årets festivalmote er mye av det samme som i fjor, med glitter og paljetter, håret i høye "dotter" og fletter.

- Det var det jeg prøvde å unngå litt i dag, selv om jeg pleier gå for sånt selv, ler Heggvoll.

Se bildene fra første dag på Festningen Hkeem, Lil Halima, Matoma, Myra, Kjartan Lauritzen, Ash og Karpe - og 14 000 festglade trøndere.

Inspirert av Aune Sand

Ådne Toldnes stikker seg ut i folkemengden.

- Aune Sand inspirerer meg, jeg liker det synet han har på livet, forteller Toldnes.

- Det som skjer, det skjer. Får du ikke gjort noe med det, så gi faen!

Emilie Berntsen og Inga Henstein har også gått for å være synlige på festival, med knæsje farger.

- Det er viktig å vises litt, sånn at vennene mine ser meg i mengden, ler Henstein.

- Det er artig å gå med noe som er low key, med noe ekstra som popper! Du har ikke på deg sånt ellers, så det er gøy.

- Jeg kunne ha gått med det her antrekket til vanlig også, men jakka blir det lille ekstra, sier Berntsen.

Også disse to mener at fannypack er en god festivalinvestering.

- Glitter på festival er ganske mainstream og noe nesten alle her har på seg, så da ville vi heller være litt knæsj, sier Henstein.

- Jeg var på Palmesus, og da fant jeg glitter i over to uker etterpå! Det havner overalt. Vi skal tross alt på skolen igjen allerede på mandag, og jeg har ikke lyst til å ha masse glitter i håret da, smiler Berntsen.