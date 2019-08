- Jeg er ikke profesjonell, det eneste jeg er er en spellemaker!

- Fyfader, jeg har hatt det så «gæli» kult, sier Matoma, før han i det hele tatt rekker å bli stilt spørsmål.

- Det her var så artig, fortsetter han.

Perfekt festivalavslutning

Matoma, eller Tom Stræte Lagergren, sto nemlig fredag kveld på Festningens hovedscene og spilte låt på låt, faktisk litt over planlagt tid kan han fortelle.

- Jeg skal ærlig innrømme at jeg var litt nervøs de ti siste minuttene før jeg skulle gå på, for da var det litt glissent i publikum. Men jeg tenkte at jeg putter på et show uansett. Så «boom», og i det jeg gikk på scenen var det masse folk og det ble helt sjukt, sier han.

Mens vi sitter og snakker om kvelden kommer Stefan vandrende forbi.

- Stefan du må bli stilt et sprøsmål av denne gjengen, roper Tom.

- Fortell dem hvor «fræs» det var å spille i dag!

Stefan Slåen, gitaristen til Matoma stopper opp og sier seg glatt enig.

- Fader det var så «fræs»! Det er ikke måte på, det er nesten litt trist, sier Stefan.

- Han heter forresten Slåen fordi han slår med gitaren, føyer Tom til, og prøver å vise oss hva han mener med en knyttneve i lufta.

- Det var en perfekt måte å avslutte den norske festivalsommeren, mener Stefan.

- Det var så «fræs» at vi glemte den siste låta, ler Tom.

Trønder fra Hedemark

- Trondheim står meg ganske kjært. Jeg har jo bodd her i åtte år nå og kaller meg selv trønder, selv om jeg er fra Hedemarken, sier artisten.

Derfor synes han det var ekstra stas å få avslutte den norske festivalsommeren i Trondheim.

- Men du den hagefesten vi skulle få komme på, den ble ikke noe av?

- Jeg hørte at det var så stor pågang på den at vi måtte flytte location, ler Tom.

- Men nå blir det fest?

- Jeg er her med hele vennegjengen fra Trondheim, familien og samboer. Det er klart jeg skal ta meg en fest etter en slik dag.

En spellemaker

Under konserten fredag kveld var det både pyro og fyrverkeri.

- Jeg liker liksom å smelle på, sier han.

- Du vet da vi hadde «One In A Million»-konsertene på Samfundet hadde jeg med et trailerlass fra England. Og 20 personer brukte to dager på å sette opp alt. De hadde aldri hatt en så stor produksjon på Samfundet tidligere, ler Tom, og legger til at det må være såpass på en Matoma-konsert.

- Jeg er fast ansatt på Samfundet vet du, spør Tom.

- På Samfundet?

- Ja, jeg synes det er så artig når folk kaller seg profesjonelle. Du kan ikke være profesjonell i noe. Folk kaller seg profesjonell kommentator og profesjonell DJ og sånt. Du kan kun være flink i noe, ikke profesjonell. Hvis du er profesjonell er du liksom helt utlært, mener Tom.

- Så du er ikke profesjonell artist da regner jeg med?

- Nei, jeg er ikke profesjonell. Det eneste jeg er er en spellemaker!

I tillegg til å avslutte den norske festivalsommeren sin i Trondheim, slapp han fredag også en ny singel, «All Around The World».