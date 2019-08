Bli med innenfor før det åpner: Slik blir årets Festningen-festival

- Har du hørt om Accuweather? Der kan du sjekke været 90 dager frem i tid. Jeg har sjekka værmeldinga i 90 dager nå, to ganger om dagen, ler Rachel Nordtømme, kommunikasjons- og markedsansvarlig for Festningen.

Torsdag formiddag er det hektisk riggevirksomhet for å få opp så mye som mulig før regnværet samme ettermiddag og kveld. Heldigvis, for både Nordtømme og 14 000 publikummere per dag, er det bedre værutsikter for både fredag og lørdag, når navn som Matoma, Karpe, Zara Larsson og David Guetta gjester Festningen.

Utvidet med en fotballbane

En drøy måned før festivalstart var alle festivalpassene solgt, og det til tross for at Festningen har økt kapasiteten med 4000 festivaldeltakere. Dermed er området utvidet, det er flere toalettområder, flere utsalgssteder for mat, og flere barer.

- Vi har i alle fall utvidet området med størrelsen på en fotballbane. Her vil vi ha matservering og markedsplass, med mange bord og stoler, food trucks, telt og barer. Ser du det teltet der? Der blir det en 27 meter lang bar, viser Nordtømme mens vi går på gressletta som strekker seg opp mot Kristiansten barnehage.

Innslippet blir fra denne siden av festivalområdet, og selv om de har gjort seg klare med mange sluser, er oppfordringen fra Nordtømme klar:

- Jeg oppfordrer så mange som mulig til å bytte inn billett mot bånd på Comfort Hotel i forkant av festivalen. Vi vet at folk ikke liker å stå i kø, og det vil det bli uansett om alle skal scanne billetter og få bånd her oppe på selve festivalen.

Festningen advarer mot «tulleprofiler» som selger billetter - Vi får henvendelser der folk er litt stressa, der de har kjøpt billetter fra folk de ikke kjenner, sier markedsansvarlig Rachel Nordtømme.

Sidestilte scener med egen VIP-tribune

De som var på Festningen også i fjor vil legge merke til at selve konsertområdet er annerledes i år. Scenene er denne gang satt ved siden av hverandre, med snuten fram opp mot Kristiansten Festning.

- Det er rett og slett for at vi skal ha bedre kontroll på lyden, og for å skjerme boligområdet bak scenene mest mulig, forklarer Nordtømme.

Der den minste av de to scenene sto i fjor er det derimot bygd en egen VIP-tribune, forbeholdt publikummere som har valgt å betale ekstra for en oppgradert billett. Et annet VIP-område, forbeholdt samarbeidspartnere og spesielt inviterte, ligger på det øverste platået ved Kristiansten Festning.

I skråningen rett nedenfor derimot, er det åpent for alle, med 350 stoler som er festet til bakken. I forkant er det en egen handicap-rampe.

- Vi hadde ingenting i skråninga i fjor, men det er nesten den beste plassen å stå. Jeg sto der selv en del i fjor.

Ylvis-brødrene tar med seg megashow til Dødens dal «Lenge leve galskapen» skrev anmeldere om showet i Oslo Spektrum. Nå kommer Ylvis-brødrene til Uka.

Lyskastere og «brennende tårn»

I fjor var store, lysende baller en gjenganger inne på festivalområdet. I år er det sponsorene som selv har ansvar for eventuell pynt i ulike deler av området, og ellers blir det store lyskastere som lyser opp trær med mer.

I tillegg settes opp et stort «pyro-tårn», med en konkurranse der vinnere selv kan styre pyro-showet - i kontrollerte former, selvfølgelig.

- Det er en mye roligere stemning blant alle som jobber med å rigge opp i år. Vi vet mer hva vi går til, selv om mange har jobbet med festivaler i en årrekke. Jeg er i alle fall mye roligere, jeg hadde aldri vært med på noe som dette før Festningen i fjor, sier Nordtømme.

- Vi begynte å sette opp teltene fredag forrige uke. Det er mye som må gjøres, siden vi bygger hele området selv. Det er større en det på Marinen, men enklere å rigge. Vi er trygge og sikre på at dette blir bra.

Unngå kø? Studer områdekartet!

Et lite døgn før dørene åpner fredag ettermiddag og Hkeem sparker igang ballet klokka 16.20, har Nordtømme noen siste råd til alle som skal - eller håper at de skal - til Festningen i helga.

- Vi har barer spredt over hele området, og håper at publikum fordeler seg på dem sånn at det ikke blir så mye kø. Mitt beste tips er å studere områdekartet - det ligger i appen, vi skal poste det på Facebook, og henger opp store bannere inne på området. Appen sender ut push-varsel med beskjeder og info.

- Vi må bare minne folk om at det er ulovlig å selge billetter dyrere enn de opprinnelig koster. Vi får meldinger fra folk som sier at enkelte pusher helgepass til mange tusen kroner. Ingen kan sjekke om billetten er ekte før de får båndet, og det virker som om enkelte har så lyst til å dra på festivalen at de overser tegnene på tvilsomme selgere.

- Det er en god del som allerede har bytta inn billett mot bånd, i alle fall mange flere enn i fjor. Det er et godt tips. Folk lærer, vi har et ungt publikum der det ikke er gitt at de har vært på festival før.