Spider-Man ser ut til å forsvinne fra Marvel-filmene

På grunn av krangling om finansielle vilkår mellom Sony og Disney, ser det ut som Disney-eide Marvel nå mister rettighetene til å bruke Spider-Man i sine filmer framover. Det betyr at Marvel Cinematic Universe, filmene rundt The Avengers, muligens må fortsette uten en av kjernefigurene sine.

Dette skriv Deadline.

Spider-Man har siden 2017 blitt spilt av Tom Holland, som har gitt nytt liv til den kjente og kjære superheltfiguren. Holland har fått tid til å vise seg i frem ulike filmer for Marvel; «Spider-Man: Homecoming», «Captain America: Civil War», «Avengers: Infinity War», «Avengers: Endgame», og til slutt «Spider-Man: Far From Home» nå i sommer.

Nyheten kom dagen etter at Sony annonserte oppkjøp av dataspillstudioet Insomniac Games, som i fjor utviklet det kritikerroste Playstation 4-spillet «Spider-Man».

Mister Marvel-sjefen som produsent

Sony sitter på rettighetene til figuren, og fram til nå har de hatt en avtale med Disney og Marvel, der sistnevnte får fem prosent av omsetninga. I forhandling om en ny avtale, skal Disney ha kommet med krav om at kommende filmer skulle finansieres 50/50. Da Sony ikke godtok dette, skal Disney ha nekta Sony tilgang til Marvel-sjef Kevin Feige som produsent for de neste filmene. Det betyr i praksis at Spider-Man ikke vil eksistere i Avengers-universet lengre.

Spider-Man: Far From Home er den største kommersielle kinosuksessen for Sony noensinne. Selskapet har hatt ansvar for distribusjonen av filmene det Spider-Man er hovedkarakter, men i og med at samarbeidet med Disney og Marvel ser ut til å ryke, går rettighetene sannsynligvis tilbake til Sony.

Uvisst hva som skjer videre

Sony har hatt tre ulike filmserier med Spider-Man siden 2000-talet, så om dette betyr en ny omstart er foreløpig uvisst. Det har lenge gått rykter om at Tom Holland skal være involvert i to nye Spider-Man-filmer – pluss flere Avengers-runder –, men uten avtale mellom Disney og Sony, vil dette bli vanskelig. Avengers-prosjektene med Spider-Man vil måtte stoppes, mens de kommende filmene må skje uten involvering fra Marvel.

– Vi er skuffa, men respekterer Disney sin avgjørelse om å ikke la Kevin Feige fortsette som ledende produsent på vår neste film om Spider-Man. Vi håper at dette kanskje vil endre seg i framtida, men forstår at de mange, nye ansvarsområdene som Disney har gitt Feige – inkludert alle deres nye Marvel-filmer – ikke gir han tid til å jobbe med et merkenavn de ikke eier. Kevin er dyktig, og vi er takknemlige for hjelpa og veiledinga hans, og setter pris på hvordan han har fått oss på rett vei, en vei vi vil fortsette å følge, skriver Sony Pictures på Twitter.

Marvel og Disney har ikke kommentert saka ennå.

Mange fortellinger kollapser

For de som ikke har sett de siste filmene, gjelder det å lukke artikkelen nå.

Det er en rekke fortellinger i Marvel-universet der Spider-Man er en sentral figur, både når det kommer til Avengers-filmene og hans egne. Far From Home setter opp Spider-Man som en ny leder i The Avengers, mens slutten av filmen åpner for flere oppfølgere av egne filmer.

I tegneseriene er Spider-Man / Peter Parker drivkrafta i den yngre generasjonen av Avengers, og nå som Marvel ikke har tilgang til rettighetene lengre, vil alt dette forsvinne ut. Marvel annonserte nylig et tonn med nye filmer, men Spider-Man blir altså – mest sannsynlig – ikke del av noen av dem.

Det kan alltids skje at Sony og Disney blir enige om en ny avtale i framtida, men foreløpig ser det mørkt ut for vår alles «friendly neighborhood Spider-Man».