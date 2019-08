«Aladdin» kan få oppfølger

Ifølge produsenten Dan Lin ble filmen, som hadde premiere i vår, en så stor publikumssuksess at man nå har begynt å snakke om en oppfølger, skriver CBR.com.

– Vi ville lage den best mulige filmen og deretter la publikum få bestemme om de ville se mer. Jeg vil påstå at publikum har gitt et rungende svar, sier han til underholdningsnettsiden.

Guy Richies tolkning av den animerte originalfilmen fra 1992, fikk blandet mottakelse, men besøkstallet har ikke skuffet. Filmen har så langt stått for en inntjening på over en milliard dollar, skriver TT.