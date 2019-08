Bernhoft blir startskuddet for årets Uka

- Jarle Bernhoft blir et skikkelig startskudd for Uka, med konsert på festivalens aller første dag, sier pressesjef i Uka-19, Markus Drange.

Tirsdag annonserer studentfestivalen at Jarle Bernhoft vil åpne hele konsertprogrammet, med konsert i Storsalen 3. oktober.

Firedobbel Spellemannsvinner kommer til Uka Senest under Trondheims Jazzfestival ble konserten hennes i Nidarosdomen utsolgt allerede første dag. Nå er Emilie Nicolas klar for årets Uka.

- Veteran og dreven liveartist

- Musikken hans holder høy kvalitet, der han gjennom alle sine prosjekt har fokusert på å skape menneskelig og autentisk lyd, fremfor det som kanskje er mer typisk i 2019, med mye data og elektronikk involvert. I tillegg synes vi det er kult at han har et politisk budskap bak det han driver med, der han tar utgangspunkt i samfunnsbildet når han bygger musikken sin, sier Drange.

- Han turnerer og spiller mye live, og er en veteran. Bernhoft er et kjent navn for veldig mange, og vi håper mange vil ta en del i det nyeste prosjektet hans.

Første ikke-amerikanske Grammy-nominerte artist

Som første ikke-amerikanske artist ble han i 2014 nominert til Grammy i kategorien R & B for albumet Islander.

På denne tiden i fjor slapp han sitt fjerde og nyeste album, Humaniod, som blant annet fikk terningkast 5 av Dagbladet. Høsten 2018 spilte Bernhoft og The Fashion Bruises på Byscenen, der de måtte holde ekstrakonsert siden den første ble utsolgt.

Det er heller ikke første gang den norske musikeren setter sine bein på scenen i Storsalen, da han har hatt konserter på Samfundet både i 2014 og 2016.

Bernhoft ble for alvor kjent som soloartist etter albumet Solidarity Breaks i 2011 og ble kåret til Årets spellemann og beste mannlige artist under Spellemannprisen 2011. I tillegg har han spilt på de amerikanske tv-showene Ellen DeGeneres Show og Conan.

Sju band, tre utsolgte konserter

Årets Uka begynner 3. oktober og vil vare fram 27. oktober. Inkludert storsalenkonserten med Bernhoft er det så langt sluppet sju band, der tre av konsertene er utsolgt så langt.

The 1975 og Sigrid skal spille i Dødens Dal, der sistnevnte konsert er utsolgt. I Storsalen har Uka annonsert John Olav Nilsen og Nordsjøen, Emilie Nicolas (utsolgt) og No. 4 (utsolgt), og i Klubben skal Fieh spille to konserter.