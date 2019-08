Lana Del Rey-albumet er like rundt hjørnet

Reys kommende album «Norman Fucking Rockwell» har fått slippdato og kan ventes til butikkene 30. august, skriver hun selv på Twitter.

Katy Perry dømt til å betale 2,78 millioner dollar for plagiat Den amerikanske popstjerna Katy Perry og hennes låtskrivere må betale 2,78 millioner dollar fordi en jury i en domstol i Los Angeles mener hitlåten «Dark Horse» er en kopi av en kristen popsang.

Her har hun også lagt ut omslaget til det kommende albumet, hvor hun er avbildet sammen med Duke Nicholson, barnebarnet til filmstjernen Jack Nicholson.

Lana Del Rey slo igjennom i 2012 med albumet «Born to Die», og det siste albumet fra henne så langt, «Lust for Life», kom i 2017.

Siden høsten 2018 har Lana Del Rey sluppet de fire singlene «Mariners apartment Complex», «Venice Bitch», «Hope is a Dangerous thing for a Woman like me to have – but I have it» og «Doin' time». Samtlige av disse har fått plass på «Norman Fucking Rockwell»-albumet, skriver TT.