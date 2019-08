Katy Perry dømt til å betale 2,78 millioner dollar for plagiat

Marcus Gray, som opptrer under navnet Flame, stevnet Katy Perry for fem år siden for ha kopiert hans låt «Joyful Noise».

De om lag 24 millioner kronene etter dagens kurs Perrys team nå må betale, var langt mindre enn det Gray krevde. Han krevde 20 millioner dollar, om lag 177 millioner norske kroner, men sier han er fornøyd med utfallet.

Katy Perrys advokat, Christine Lepera, sier de at kommer til å anke avgjørelsen.

Katy Perry kopierte låt En jury i en domstol i Los Angeles har konkludert med at Katy Perrys megahit «Dark Horse» fra 2013 er en kopi av en kristen rapsang fra 2009.

– Tjent millioner

Grays advokater mente beaten og de melodilinjene som er brukt i halvparten av «Dark Horse», er vesentlig lik «Joyful Noise».

– De har tjent millioner av dollar for brudd på opphavsretten, sa Greys advokat Michael A. Kahn til juryen dommen rundt erstatningen kom.

Perry selv må betale litt over 550 000 dollar. Resten må plateselskapet Capitol Records stå for.

Kygo hadde nesten en kvart milliard i inntekter i fjor Norske Kygo satte ny turnérekord med 87 konserter i fjor. Det bidro til inntekter på nesten en kvart milliard kroner og et overskudd på 90 millioner.

– Bør være for alle

Den amerikanske popstjernas advokat avviste anklagene under rettssaken og mente den aktuelle beaten og melodilinjen er enkle musikalske elementer. Hun mente at dersom retten fant dem skyldig i plagiat, ville det skade musikkbransjen.

– De prøver å eie grunnleggende musikk, musikkens alfabet, som bør være tilgjengelig for alle, sa Lepera.

Singelen «Dark Horse» som ble sluppet i 2013, er en del av albumet «Prism». Albumet var i flere uker på toppen av Billboard-listene i starten av 2014. I 2014 ble «Dark Horse» Grammy-nominert, det samme ble albumet.