De Niro og DiCaprio skal gjenforenes på lerretet

Ikke før har Scorsese annonsert høstpremieren på «The Irishman», før det ryktes om et nytt krimdrama fra regissørlegendens hånd. Ifølge NME er det snakk om «Killers of the Flower Moon», basert på David Granns roman ved samme navn.

Som vanlig skorter det ikke på stjernegehalten på rollelista. Robert De Niro og Leonardo DiCaprio skal begge ha undertegnet kontrakt, hvilket betyr at de vil samarbeide for første gang siden oppvekstskildringen «This Boy's Life» (1996).

Begge har levert for Scorsese før, blant annet i «Mean Streets» og «Taxi Driver» (De Niro) – og «Gangs of New York» og «The Wolf of Wall Street» (DiCaprio).

Denne gangen handler det etter sigende om drap på oljerik urbefolkning i Oklahoma.