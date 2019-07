Festningen advarer mot «tulleprofiler» som selger billetter

- Tvert en festival blir utsolgt, er det en fare for at noen prøver å tjene penger. Det kan være alt fra falske billetter til å selge en og samme billett flere ganger, sier Rachel Nordtømme, markedsansvarlig for Festningen-festivalen.

Mandag formiddag delte festivalen en Facebook-post der ber folk være forsiktige når de kjøper billetter fra privatpersoner.

- Det har vært mange poster om kjøp av billetter på arrangementssiden på Facebook, egentlig helt siden studentbillettene ble utsolgt. Men nå som festivalen er helt utsolgt, er det selvfølgelig enda mer pågang.

Alle festivalpassene til Festningen er utsolgt Tirsdag gikk Festningen-festivalen tom for festivalpass: - Vi er veldig stolte, sier Rachel Nordtømme.

- Ser mange «tulleprofiler»

I samme post advarer festivalen mot såkalte «tulleprofiler» på Facebook-siden.

- Hva mener dere med tulleprofiler? Hvordan kan dere se det?

- Vi så det samme også i fjor. Det er mange som skriver at de vil kjøpe billetter på Facebook-siden vår, og så er det en del profiler med rare navn som kommenterer at de har billetter til salgs, og de kommenterer på alle poster til enhver tid. Når vi går inn på disse profilene, ser vi at de er helt nye, uten venner, bilder eller tilknytning til Trondheim, sier Nordtømme.

- Vi kan ikke si det sikkert, men det ser veldig mistenkelig ut.

- Har dere fått tilbakemelding fra noen som har blitt lurt?

- Vi får henvendelser der folk er litt stressa, der de har kjøpt billetter fra folk de ikke kjenner. De tar kontakt med oss og spør om vi kan sjekke om billetten deres er reell, men det har vi ikke mulighet til før billettene veksles inn i bånd, forklarer Nordtømme.

Møt opp med selger for å få bånd

En uke før festivalen begynner den siste helga i august, kan festivaldeltakere bytte inn billett mot bånd på Comfort Hotell Trondheim. Nordtømme anbefaler billettjegere å vente til å betale for billetter til da.

- Det er best å ta med selger dit. Ikke kjøp billett før du vet at du har båndet på hånda, råder hun.