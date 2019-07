Lawrence skal spille mafiajente

Prosjektet er titulert «Mob Girl» og er basert på Teresa Carpenters bok ved samme navn. Oscar-vinner Lawrence (28) skal både produsere og spille hovedrollen, melder Hollywood Reporter.

Handlingen kretser rundt Arlyne Brickman, som vokste opp til knes i organisert kriminalitet på Lower East Side i New York. Etter å ha datet diverse «wise guys», ble hun etter hvert temmelig mafios selv, ifølge rapportene. Siden ble hun en viktig informant for amerikansk politi.

– Å se historien fra en kvinnes synsvinkel er ny og spennende tilnærming til en klassisk mafiafortelling, heter det i studiobossen Brad Westons offisielle uttalelse.

Kontraktfestet regissør er Paolo Sorrentino, kjent blant annet for «This Must Be the Place» (2011) og «Den store skjønnheten» (2013). Manustilpasningen er ved Angelina Burnett («Halt and Catch Fire»).