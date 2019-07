– Trondheim! Takk for at dere var gærne sammen med oss under midnattssolen, het det fra Metallica i takkevideoen de selv la ut dagen etter konserten på Granåsen 13. juli.

Nå ligger et helt konsertopptak fra Granåsen ute på Youtube, og deles av metalnettsteder som Blabbermouth og Metal Injection.

Det skal være lagt ut av et fan-nettsted, og ikke som NTB tidligere meldte, av bandet selv.

Se video: Metallica med «Forelska i lærer'n» i Granåsen