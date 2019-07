Alle festivalpassene til Festingen er utsolgt

- Det er helt fantastsk, i fjor var det fortsatt mange billetter som ble solgt i løpet av august. Dette er egentlig over all forventning, vi er veldig stolte, sier markedsansvarlig Rachel Nordtømme.

Like før klokken 14.30 tirsdag opplyste hun om at samtlige helgepass til årets festival er utsolgt, og at det var kun 50 fredagspass igjen. Lørdagspassene har allerede vært utsolgt en god stund.

Fem artistslipp til

Nordtømme forklarer at festivalens største headlinere nå er sluppet, med Karpe, David Guetta og Zara Larsson på plakaten. Det er likevel fem artister til som vil bli sluppet i løpet av august.

- Alle er booket, og det blir noen slipp framover. De største er sluppet, men det er mye bra i vente fortsatt, sier hun.

Festningen-festivalen arrangeres for andre gang, og i tillegg til headlinerne er Matoma, Postgirobygget, Sushi X Kobe, Hkeem, Lil Halima, Myra og 612 klare for å opptre ved Kristiansten Festning 30. og 31. august.

Svensk popstjerne til festival i Trondheim - Så langt har vi mange kule mannfolk, og da skulle det bare mangle at vi også fikk ei råkul dame.

Større kapasitet

I år har festivalen økt kapasiteten slik at det er plass til 14 000 festivaldeltakere. Det er også gjort noen endringer inne på området, forklarer Nordtømme.

- De to scenene vil stå side om side, vendt samme vei der hovedscenen var i fjor. Dette gjør vi for å ha kontroll på lyden. Det blir en vip-tribune der den minste scenen var, i tillegg til at vi har utvida området der matserveringen var.

Så langt har ikke festivalen vært plaget med svartebørssalg, men Nordtømme påpeker at etterspørselen nå vil øke.

- Vi ser det er mange på sidene våre som spør etter billetter, og spesielt studentpass som vi har vært utsolgt for en stund. Kjøp av folk du stoler på og som du kjenner, slik at vi ikke får ugyldige billetter i omløp, oppfordrer hun.