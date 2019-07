«Gleden med skjeden»-forfatterne med pubertetsguide

I september kommer Ellen Støkken Dahl og Nina Brockmann med «Jenteboka – Nina og Ellens guide til puberteten».

Utgivelsen karakteriseres som «en kvalitetsguide» fra de to legene, som ifølge pressemeldingen uttaler:

– Vi skrev «Gleden med skjeden» for å fylle et kunnskapshull hos kvinner om deres egne kropper. Men hvorfor må man bli voksen før noen tar deg på alvor? Jenteboka gir deg rådene og kunnskapen jenter trenger for å komme seg helskinnet gjennom puberteten. Ikke noe humbug, bare skamløs vitenskap!, sier Støkken Dahl og Brockmann.

– Det er en viktig bok og en utrolig kul utgivelse, sier redaktør Johanne Askeland Røthing i Aschehoug.

Og forlaget har nok forventninger til den nye boken fra duoen, etter at «Gleden med skjeden" solgte 53.000 bøker i Frankrike, 30.000 i Tyskland og over 100.000 i Russland. I alt er den solgt til 35 språk etter at den utkom i Norge i 2017.