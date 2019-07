Tarantino kan ha gjort sin siste film

Tarantino er en av Hollywoods giganter, med filmer som «Pulp Fiction» og «Kill Bill». Men nå kan «Once upon a time in Hollywood» bli hans siste film. Den har norgespremiere i midten av august.

– Når det kommer til spillefilmer, så tror jeg at jeg er ved veis ende. Jeg kan se for meg at jeg skriver filmbøker og kommer til å begynne med teater, så jeg vil fortsette å være kreativ. Jeg tror bare at jeg har gitt filmene alt jeg har å gi, sier han i et intervju med GQ.

Den nye filmen beskrives som et actionmettet og ekstremt kjendistett drama – der både humor og 60-tallsånd skinner sterkt.

– Om den virkelig får en god mottakelse, så dropper jeg kanskje den tiende filmen. Da gir jeg meg her og nå. Vi får se, sier han.