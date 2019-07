Ny Kardashian-kvinne debuterer tidlig på magasinforside

Stormi er nyeste blad i Kardashian/Jenner-klanen som inntar plassen foran kamera, melder People. Vesla er datter av modellen og forretningskvinnen Kylie Jenner (21), mens faren er den norgesaktuelle rapperen Travis Scott - som heter Webster til etternavn.

Stormi stiller sammen med mamma Kylie og bestemor og klanoverhode Kris Jenner opp for magasinet Harper's Bazaar Arabia. Dette skal ifølge bladet selv være første gang de tre lar seg avbilde sammen – og alle, inklusive babyen, er iført Dolce & Gabbana.

Bazaars sjefredaktør Salma Awwad hevder på hjemmesiden til sitt eget blad at bildet, som er et av flere forsidemotiver, ble til ved «en tilfeldighet»:

– På settet til Harper's Bazaar Arabias juli/august-fotografering dukket den søteste gjesten vi noensinne har sett uventet opp. Kylie bringer spontant med seg et år gamle Stormi på settet, haler ut en liten, leopardmønstret Dolce & Gabbana-kjole fra bagen (som tilfeldigvis matcher det vi skal fotografere helt perfekt), og vips – så er historie skrevet, heter det fra Awwad.

Kris Jenner og Kylie Jenner lar seg også intervjue av bladet om familie, berømmelse, feminisme og ifølge omtalen «hvordan de ble to av de mest myndiggjorte kvinnene gjennom tidene».

Kylie Jenner har ingen betenkeligheter lenger med å vise frem datteren, selv om hun for et år siden slettet flere bilder av Stormi fra Instagram. I intervjuet sier hun at oppveksten har preget hvordan hun selv er som mor.

– Helt ærlig husker jeg ikke en tid der jeg hadde noe privatliv, fordi vi startet realityserien vår da jeg var ni år gammel. Jeg føler at jeg bare vokste opp i den, og fant meg en livsstil som føles komfortabel. Selvsagt er det anledninger hvor du føler at privatlivet ditt blir invadert. Men jeg tror jeg har lært hvordan jeg trekker meg unna når det er nødvendig.