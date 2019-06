Ny Netflix-dokumentar om Plaza-dødsfallet i Oslo

Episoden blir spilt inn i Norge, skriver VG. Avisens egen journalist Lars Christian Wegner, som har dekket saken i mange år, blir episodens hovedaktør.

– Dette er en norsk historie som har hatt stor global appell. Det gjør det veldig interessant for Netflix, som er tilgjengelig i 190 land, sier Wise.

Den fortsatt uidentifiserte kvinnen ble funnet død på Oslo Plaza pinseaften 1995. Den gangen konkluderte politiet med at kvinnen hadde skutt seg selv i hodet, men det er mange uklare omstendigheter rundt dødsfallet. Blant annet sjekket hun inn med falsk identitet, og nesten alle merkelapper var fjernet fra klærne hennes.

– De fleste historier har en slutt, men denne har ikke det. Litt av tilfredsstillelsen for publikum er å forsøke å løse gåten selv, sier Wise.

I slutten av serien vil regissøren skrive hvor publikum kan komme med tips eller informasjon de kan ha om saken.

Etter at VG i fjor tok opp igjen saken om den ukjente kvinnen, fikk politiet nye spor. Ved hjelp av en ny metode for aldersbestemmelse har forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm kommet fram til at kvinnen trolig var rundt 24 år da hun døde. Forskerne opererer med en feilmargin på drøyt ett år.