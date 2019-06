Turistene strømmer til Tsjernobyl etter HBO-serie

HBO-serien «Chernobyl» er blitt kalt en av historiens beste i sitt slag. De siste ukene har også antallet turister som vil besøke området og spøkelsesbyen Pripjat gått kraftig opp, melder Reuters.

Ifølge Sergej Ivantjuk, sjef for reiseselskapet Soloeast Tours, har de fått 30 prosent flere bestillinger sammenlignet med mai i fjor. Antallet bestillinger foran sommersesongen har økt med 40 prosent.

Jaroslav Jemelianenko, sjefen for Tsjernobyl Tour, melder at selskapet hans har opplevd en lignende økning. For tiden tilbyr Tsjernobyl Tour en guidet tur til stedene som er sentrale i HBO-serien.

– Mange kommer og spør om ting fra TV-serien og hendelsene den skildrer, sier turistguiden Viktoria Brozhko til Reuters.

«Chernobyl» er regissert av svenske Johan Renck. Han har med seg Stellan Skarsgård i en av de store rollene, og også David Dencik, som spiller Mikhail Gorbatsjov, er svensk. Britene Jared Harris og Emily Watson er også sentrale.