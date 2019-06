Filmnettsted: Jussie Smollett kan gjøre comeback i «Empire»

Filmnettstedet får fra flere kilder i produksjonen av TV-serien opplyst at de forbereder seg på å skrive inn Smollett i serien igjen. Det antas at han blir å se i den ene halvdelen av sesongen som kommer til å bestå av 18 episoder, ifølge Variety.

36-åringen ble skrevet ut av de siste episodene i sesong fem etter at han ble siktet og deretter tiltalt for å ha løyet om et rasistisk overfall. I mars ble saken mot ham frafalt, fordi politiet sa at de heller ønsket å prioritere å bekjempe våpenrelatert vold. Statsadvokaten i saken sa i ettertid at det imidlertid ikke betyr at Smollett er «uskyldig eller frikjent».

«Empire» legges ned etter sjette sesong TV-kanalen Fox melder at TV-serien «Empire» ikke skal få flere sesonger enn den kommende sjette.

De samme kildene sier til Variety at det er delte meninger blant folk på settet om de tror Smollett er skyldig eller ikke. Kildene sier også at en endelig beslutning om Smolletts comeback ikke er helt avgjort.

TV-kanalen Fox, som produserer serien, sier de ikke ønsker å kommentere saken.

Dramaserien kretser rundt et hiphop-plateselskap i New York der det foregår en intens familiekamp om hvem som skal få lede Empire Records.

Hovedrollen i serien spilles av Terrence Howard, mens Smollett spiller sønnen hans, en singer-songwriter som sliter med forholdet til faren.