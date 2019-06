Slik blir lyden av norsk sommer, spår strømmetjenesten

Og der finnes en rekke norske navn også, som Kygo, Alan Walker, Sondre Justad, Astrid S og Keiino.

– I sommer tror vi at lyttere i enda større grad vil lene seg mot låter med lokale artister. Norske artister har hatt et fantastisk år på våre lokale lister så langt i år, og selv om låter fra de store internasjonale artistene som Ed Sheeran og Justin Bieber vil være representert, ser vi at våre lyttere liker å kombinere sommeraktiviteter med lokal musikk, sier Jenny Hermanson, Nordic VD i Spotify.

Strømmetjenestens liste er basert på faktorer som hvordan låten har gjort det på topplister til nå, lytterengasjement på

spillelister, nåværende utviklingskurve på låten, buzz og god gammeldags magefølelse, heter det i pressemeldingen.

Dette kan bli lyden av norsk sommer

Ed Sheeran, Justin Bieber – «I Don't Care»

Kygo – «Not ok»

Rat City – «Kind of Love»

Isah & Dutty Dior – «HALLO»

Astrid S – «The First One»

Tungevaag & Raaban – «Million Lights»

Alan Walker ft Sabrina Carpenter – «On My Way»

Avicii – «SOS»

Ruben – «Power»

Keiino – «Shallow»

Lil Nas X – «Old Town Road remix»

Dynoro ft Ina – «Obsessed»

R3HAB – «All Around the World»

R3HAB ft Julie Bergan – Don’t Give Up on Me Now»

Madden – «Love You Right»

Kapteinen – «Mr. Fantastique»

Sondre Justad – «Fontena på Youngstorget»