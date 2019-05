Kvinnelige rollefigurer i GoT snakker tre ganger mindre enn menn

Den superpopulære serien har fått kritikk for at kvinner har vært underrepresentert, og nå har gruppen Ceretai gått gjennom alle episodene og målt hvor mye taletid kjønnene faktisk får. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for BBC 100 Women.

Andelen taletid varierer fra sesong til sesong, men totalt får altså kvinner kun en firedel, menn får tre ganger så mye tid til å legge ut om seg og sitt.

I første sesong hadde kvinnene 24 prosent av taletiden, mens det i sjuende sesong så ut til at serieskaperne hadde skjerpet seg litt og da nådde en liten rekord med 31 prosent. Men så – i siste sesong – datt andelen ned på forstemmende 22 prosent.

Ifølge forskerne er snittet for andelen pratetid kvinner får på lerret og skjerm 30 prosent.

Professor Stephanie Genz foreleser i medievitenskap ved Nottingham Trent University og sier vi ikke må la oss lure av at kvinner er relativt synlige i «Game of Thrones».

– Man har denne misoppfatningen at fordi kvinner er veldig synlige, fordi kroppene deres er veldig synlige, så sender det et eller annet meningsfullt signal, men det er ikke nødvendigvis tilfelle, sier hun.

Genz påpeker at kvinner «snakker» med kroppens tilstedeværelse på skjermen, og at folk ikke legger merke til hvor lite de faktisk ytrer med ord.

– Dette bekrefter bare det vi vet fra samfunnet allerede, at kvinners stemmer er underrepresentert, sier Genz.