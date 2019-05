Adele hinter om nytt album

På Instagram på 31-årsdagen sin, skriver den britiske artisten at hun har lagt et vanskelig år bak seg. Hun skriver at hun er klar til å se opp igjen og møte verden, og spøker med at det kan være en musikalsk helomvending på vei. Hun avslutter nemlig innlegget med:

«30» blir et drum 'n' bass-album – bare for å erte dere.

Det har tidligere gått rykter om at Adele skulle slippe nytt materiale i 2019. Samtidig har artisten selv meddelt at hun vil slutte å turnere.

De tre albumene hun har sluppet så langt har alle fått navn etter alderen hun var i da de ble skapt. Debutalbumet fra 2008 het «19», i 2011 kom «21» – og i 2015 slapp hun «25».

Nylig skilte artisten seg fra Simon Konecki, som hun har vært sammen med siden 2011. De to giftet seg i 2016 og har en sønn sammen.