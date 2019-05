Lily Collins møtte Ted Bundys kjæreste før hun spilte i Netflix' nye thriller om seriemorderen

– Det var kjærlighet der, sa Collins til E! da Netflix viste «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile » i Sundance tidligere i år.

Filmens regissør John Berlinger var med Collins i møtet med Elizabeth, som heter Kloepfer til etternavn, men publiserte boken «The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy» som Elizabeth Kendall. Berlinger forteller til Esquire at Kloepfer nølende sa ja til filmatiseringen av boken, selv om hun var svært ambivalent.

– Jeg tror det er derfor boken forblir utsolgt fra forlaget. Hun ønsker ikke rampelyset. For eksempel ville hun ikke bli med til Sundance, og ikke være med på intervjuer. Hun ønsker å forbli anonym, sier Berlinger.

Disse nyhetene kommer på Netflix og HBO nå i mai For true crime-elskere der ute som oss, gleder vi oss spesielt til filmen «Extremely wicked, shockingly evil and vile».

Elizabeth Kloepfer møtte Ted Bundy på et utested i 1969. Hun var alenemor til en datter på to år. De var sammen i flere år, ventet på et tidspunkt barn sammen, og var på nippet til å gifte seg. Hun har gjemt på minnene, ifølge Esquire.

– Du satt der og bladde gjennom bildene, og det er en lykkelig familie. Bursdagsselskaper, ski- og campingturer, ponnyridning, og likevel er mannen i den lykkelige familien Ted Bundy. Det gikk kaldt nedover ryggen på oss, sier Berlinger.

Netflix utsetter Huffman-serie En amerikansk skandale forsinker en storstilt Netflix-satsing, melder Variety.

Underveis begynte Elizabeth å mistenke kjæresten. Hun gikk til politiet allerede i 1974 – da en tegning ble offentliggjort av en mann kalt Ted som kjørte samme bil som hennes kjæreste. Bundy arresteres for godt i 1978, og henrettes i 1989. Han tilsto til slutt 30 drap på unge kvinner.

I boken, utgitt i 1981, skildrer Elizabeth Kloepfer hvordan hun spurte ham rett ut om han hadde prøvd å ta hennes liv også, noe Bundy bekreftet. Likevel uttalte han til journalisten Stephen G. Michaud, i intervjuserien « Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes », også ute på Netflix:

– Jeg elsket henne så høyt at det fikk meg ut av likevekt.