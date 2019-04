– Det er ingen aprilspøk, Bahareh og Per er med i Charterfeber

Det sier pressekontakt Linda Glomlien i TV3 til NTB. Hun legger til at det var morsomt for kanalen å sende ut nyheten om turtelduenes medvirkning – på selveste 1. april.

– Men det er altså ikke tull, legger hun til.

Innspillingen av ny sesong er ifølge pressemeldingen i full gang, en sesong som får sesongpremiere til høsten på TV3, Viafree og Viaplay. Per Sandberg og Bahareh Letnes skal vi få følge på en reise til Gran Canaria og turistbyen Puerto Rico.

«De ankom øya på selveste Valentines Day, så alt lå til rette for en romantisk middag samme kveld. Kamerateamet fulgte turtelduene i en uke som var spekket av morsomme opplevelser, alt fra besøk på badeland til yoga, shopping, vannscooterkjøring og strandbesøk», heter det videre fra kanalhold.

«Vi kunne ikke si nei til et tilbud om å vise oss fra en ekte side, uten filter, uten spekulasjoner, med åpen overvåking. Bahareh og jeg bruker 2019 som et mulighetsår – vi elsker å reise, oppleve og sprenge grenser. Vi har virkelig fått kjenne på fordommer og her utfordrer vi igjen. Vi hadde en fantastisk uke sammen» sier Per Sandberg via pressemeldingen.