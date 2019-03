Fem festivaler litt utenom det vanlige

Lokalt i Trondheim byr sommeren 2019 blant annet på Bakkefestivalen, Pstereo, Trondheim Rocks og Festningen.

Hvis du har lyst til å komme deg ut av byen og sjekke ut hva annet det langstrakte landet vårt har å tilby, kan kanskje en av disse festivalene være noe for deg!

Matoma bekreftet til Festningen-festivalen Han er strømmet over én milliard ganger. I sommer skal han spille i sitt eget nabolag.

Rott Festival

Hva: Musikkfestival

Hvor: Rott

Når: 24. august

Vi starter med en annen lokal variant, nemlig Rott-festivalen som hadde sin oppstart i 2011. Dette er en festival av og for ungdom, og arrangementet er rusfritt - noe som har vært med på å gjort det til en familiefestival!

Den finner sted på øya med samme navn, som ligger vest for Tananger. Festivalen har landet Tønes som sin første artist, og er på utkikk etter unge talenter fra Rogaland for å fylle resten av programmet. I tillegg til musikkopplevelser stiller festivalen med aktiviteter som skattejakt for de minste og guidet tur for de turglade!

Vinjerock

Hva: Musikkfestival

Hvor: Jotunheimen

Når: 18. – 21. juli

Det må være noe med kombinasjonen av norsk fjellnatur og god musikk, for Vinjerock har vært en suksess i over et tiår! Festivalen finner sted på Eidsbugarden i Jotunheimen, 1060 meter over havet.

Med artister som Aurora, Sigrid, ISÁK og Ondt Blod er spekteret bredt for hva publikum kan forvente seg. Mat med gode råvarer står også i fokus, og det er muligheter for fjellturer, buldring og sandvolleyball mellom slagene. En litt annerledes festivalopplevelse, med andre ord!

Tilleggsinfo: Vinjerock er utsolgt, men hold øynene oppe for folk som selger billetter!

Ekstremsportveko

Hva: Ekstremsportfestival

Hvor: Voss

Når: 23. – 30. juni

Her har vi en festival for de som lever av adrenalinrush. I en hel uke arrangeres det diverse ekstremsport-aktiviteter i Voss, som rafting, fallskjermhopp, paragliding, buldring og kajakking. Og, det er gratis å være tilskuer for dem som ikke er gale nok til å delta på disse aktivitetene!

Hvis du er en av dem som heller liker å ha føttene godt plantet på jorden med en øl i hånden og en god konsert, er det gode muligheter for også dette under Ekstremsportveko. Arrangørene har slått sammen ekstremsport med festival, og fjorårets lineup bestod av blant annet Röyksopp, Amanda Delara, Arif og Kurt Nilsen - så forventningene er høye for årets.

Hvis du ikke har planer i slutten av juni, kan jo Voss være et godt alternativ!

Vømmølfestivalen

Hva: Musikk/kulturfestival

Hvor: Verdal

Når: 30. mai – 1. juni

Fra ekstremsport til rølp! Vømmølfestivalen ble arrangert for første gang i 1995, og i trøndersk tradisjon tro har den blitt arrangert hvert år siden. Verdals gater blir gjort om til en folkefest med tog, musikk og dans i tre dager, før det hele avsluttes med Hans Rotmo-konsert lørdag kveld.

Hele poenget med festivalen er å vise og hedre gammel, trøndersk kultur, og å selvfølgelig drikke en hel del mens man gjør dette. Mennene kler seg ofte i gamle dresser, tjukke ullbukser og flanellskjorter, mens kvinnene har på seg gammeldagse kjoler, forkle og ulljakker.

Om du ennå ikke har fått tatt deg turen, er det kanskje på tide i år?

Lofotr Vikingfestival

Hva: Vikingfestival

Hvor: Lofoten

Når: 7.–11. august

Denne festivalen er nok mest for vikingentusiaster - eller for dere som ønsker å reise tilbake i tid. Høres ikke det ganske kult ut, da?

I fem dager gjøres Borg i Lofoten om til en vikingleir, hvor man blant annet kan se på forestillinger og kampshow, delta på konkurranser, og gå på marked med spennende vikingverktøy og leker. Men her må du huske å ha med deg kontanter - autentisk nok tar de ikke kort på markedet.

Å kombinere en nordlandsreise med å lære om våre forfedre og deres plyndring er vel ikke en dum idé! Og at alt skjer i vakre Lofoten, er jo et stort pluss.