Tungsinnet Justin Bieber med pause fra musikken

Den 25 år gamle superstjernen erkjenner i et innlegg på Instagram at fansen har rett i at han så både deppa og uengasjert ut på den tredje turneen sin 2016 og -17. Deretter skriver han at han innser nå at han ikke klarer å gi fansen det de fortjener. Nå er han i en prosess der han forsøker «å ikke falle fra hverandre».

– Jeg har lett, søkt, prøvd og feilet som de fleste av oss gjør. Jeg er nå veldig konsentrert om å fikse noen av de dyptgående problemene jeg har, i likhet med de fleste av oss, så jeg ikke faller hverandre, slik at jeg kan opprettholde ekteskapet mitt og være den faren jeg vil være, skriver Bieber. I november bekreftet han at han har giftet seg med den amerikanske modellen Hailey Baldwin.

Baldwin har for øvrig svart på innlegget med at hun «elsker ham så mye at det gjør vondt».

– Musikk er veldig viktig for meg, men ingenting kommer foran familien min og helsen min, skriver Bieber videre.

Han lover imidlertid å komme sterkt tilbake så snart som mulig med et «kick ass-album».

Hans fjerde album «Purpose» ble fulgt opp med en turné med samme navn, en av de mest innbringende konsertturneene i verden. Den ble imidlertid avbrutt før han hadde fullført 15 av konsertene. Bieber oppga da at han var deprimert og utbrent. Etter det har han gitt ut to singler.