Ti år siden Donkeyboy traff blink med «Ambitions»: – En syk følelse, sier Sundberg-brødrene i dag

De skjønte først potensialet til låten da den tok av, røper de til NTB i dag.

– Vi følte at alt satt etter at refrenget var på plass, men vi ante ikke at vi satt på en hit. Det skjønte vi først når den tok av. Det var en syk følelse!

Norsk reggaeartist skal lage skifest i Granåsen - Han er kanskje ikke en typisk fyr du ser på et skiarrangement, sier arrangøren.

Døråpner

Drammenskvartetten slapp «Ambitions», som var deres første singel etter å ha fått platekontrakt, den 24. mars 2009. Låten solgte til tre ganger platina, ble liggende på VG-listen et helt år, og åpnet mange dører, har Sundberg-brødrene fortalt i etterkant.

«Ambitions» ble også startskuddet for en rekke rekorder for Donkeyboy: Da de slapp andresingelen «Sometimes», også den med Linnea Dale, kapret de både første- og andreplass på VG-listen – noe de var første norske artist som greide.

Deres sterkeste minne fra «Ambitions»-tiden?

– Uten tvil VG-lista på Rådhusplassen 2009. Vi fremførte «Ambitions», og etter den dagen lå låten mange uker på første plass, sier Cato og Kent Sundberg til NTB.

Her skal Razika holde sin siste konsert i Trøndelag Bergensbandet Razika er bekreftet til Heim-festivalen i Hasselvika i sommer. Konserten blir gruppas siste konsert i Trøndelag.

Ny låt med Linnea

Selv om Donkeyboy var et rent manneband, var det lyden av Linnea Dales klokkeklare stemme som kjennetegnet de to første superhitlåtene til bandet. At de hadde med en featuringartist, var rene slumpen, hevder Sundberg-brødrene:

– Det var ikke planlagt i det hele tatt. Etter refrengene var laget så følte vi at det passet bedre med en jente. Tilfeldigvis ble det Linnea. Det er vi glade for!

Så glade at de nå feirer tiårsjubileet for samarbeidet med å gi ut en ny låt. «Think You Should» slippes fredag, og der synger Linnea Dale på ny med Donkeyboy. Og mer blir det, skal man tro Cato og Kent:

– Vi håper å kunne samarbeide på flere låter. Det er moro å være sammen igjen, lyder det.

Gedigent press

«Ambitions» skrev de sammen med Simen Eriksrud, som også produserte Donkeyboy-låtene, og daværende D'Sound-vokalist Simone.

Donkeyboy gikk også helt til topps med albumet som kom i oktober samme år, noe som resulterte i totalt 13 platina-trofeer samlet på både album og singler. I tillegg ble de hyret inn til å være support for a-ha. På kort tid gikk de fra å spille på små klubber i Norge til å stå på O2-arenaen i London.

Matoma bekreftet til Festningen-festivalen Han er strømmet over én milliard ganger. I sommer skal han spille i sitt eget nabolag.

– Det var et gedigent press å gi ut noe etter første album. Hvordan kunne vi klare å følge opp dette? Men heldigvis gikk det superbra. Vi har hatt mange hits siden den gang, sier Cato og Kent Sundberg, som slapp oppfølgeralbumet «Silvermoon» i 2012 og deretter «Lost» i 2016.

– Koser vårs

De har i intervjuer sagt Donkeyboy er «et singeldrevet band» og har et solid knippe å vise til. Samtidig er de i stallen til Stargate som låtskrivere og produsenter også for andre.

– Vi er signet på Stellar Songs, som er Stargates publishingselskap, og Sony MTG, sier de.

Dermed kan de også vise til å ha vært med på å skrive låten «Mystery» for K-391, der Wyclef Jean er å høre – til brødrenes store begeistring.

– Plutselig fikk vi vite at han sang på den låta. Det var absurd, og veldig stas!

Samtidig rører de på seg i andre kanaler: I fjor slapp de to musikk som Norwegian Thunderboys , med utspring i spillplattformen Twitch – der de har kanalen med samme navn, som er blitt ganske så populær, der de spiller dataspill live foran kamera.

– Musikken ble laget for å promotere kanalen, og er foreløpig mest for moro skyld. Det er fint å ha en unnskyldning for å game, ler de.

På spørsmål om hva de gjør de neste ti årene, lyder svaret:

– Forhåpentligvis akkurat det samme som nå: Vi koser vårs, som vi sier i Drammen.