Stolte av sterke «Game of Thrones»-roller

Sophie Turner og Maisie Williams vokste opp på «Game of Thrones»-settet. Nå tar de farvel, stolte over hva kultserien har gjort for kvinnesaken. Og det selv om det ikke har skortet på kritikk for hvordan serien angivelig har behandlet kvinner.

«Filmatiseringen har tatt seksualisert vold til nye og problematiske høyder,» skrev Forbes etter sesong tre. «Misogynien har alltid virket i overkant,» erklærte The Guardian.

Sophie Turner (23) og Margaret Constance «Maisie» Williams (21) tolker henholdsvis Sansa og Arya Stark. Når NTB møter dem i London, hevder de at kvinnegehalten er noe av det «Game of Thrones» vil bli husket for – i positiv forstand.

– Jeg er veldig stolt over å ha fått muligheten til å spille en så sterk rolle i nesten ti år, sier Turner mens Williams nikker anerkjennende på nabostolen.

– Selv om ting begynner å bli bedre, er slike roller stadig som å finne nåla i høystakken. Å få anledning til å spille den så lenge, er helt utrolig.

– Skremmende

Styrken og kompleksiteten blir ikke mindre imponerende av at «Game of Thrones» er inspirert av Tudortida, ifølge Turner.

– I de dager slapp kvinner verken til makta eller orde. Desto mer forfriskende er det med en serie hvor så å si samtlige kvinneskikkelser er ledertyper som får bryne seg mot mennene på alle felt. Jeg digger – og er virkelig stolt av – det.

I vår er det riktignok slutt på moroa. Åttende og siste avsnitt inntar HBO- og C More-skjermen 15. april.

Etter nærmest å ha vokst opp på innspillingssettet, vedgår de to kollegene og venninnene at det er tungt å ta farvel.

– Det føles som om vi sørger over et dødsfall, fortsetter Turner.

– Ikke at figurene våre nødvendigvis dør – dette er ikke ment som noen spoiler. Men det faktum at vi forlater og er ferdig med dem, er skremmende. Samtidig er det frigjørende, for nå får vi tolv måneder av året til å kunne vie oss til andre prosjekter. Tidligere har vi måttet nøye oss med fire.

– Forsørger mor

Williams legger ikke skjul på at det har vært en innbringende ungdomstid.

– Alt jeg drømte om, var å få meg en bærbar datamaskin, flirer hun, før hun tilføyer mer sindig:

– Pengemessig kommer jeg ikke fra noen rik familie. Bare å kunne forsørge mora mi, på vegne av hele søskenflokken, er fantastisk. Jeg må fortsatt klype meg i armen når jeg studerer bankkontoen min, livet mitt har endret seg sånn.

Mens Turner blant annet har rukket å medvirke i en av forloveden Joe Jonas’ musikkvideoer, blir Williams snart å se i superhelt-skrekkfilmen «The New Mutants». Karrieren stopper nemlig ikke her.

Og jentene er samstemte om at det kan være en fordel, rent faglig, å komme seg ut av «Game of Thrones»-akvariebollen, der hver minste bevegelse følges av millioner av fans.

– Hvis vi skal kunne bli gode skuespillere, må vi kunne forsvinne inn i rollene våre. Idet du blir kjent for din egen person, oppstår det et motsetningsforhold, påpeker Turner, hvorpå Williams nikker anerkjennende igjen.

– Du vil være anonym. Ta Gary Oldman, for eksempel – av en eller annen grunn blir han aldri fotografert når han går ut av døra si. Kanskje det er så enkelt som at vi burde slette Instagram-kontoen vår?

Duoen ler.

– Jepp, anse den som slettet!