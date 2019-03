Razikas siste konsert blir i Trøndelag

Razika har spilt siden 2006. Bergensbandet består av Marie Amdam, Marie Moe, Maria Råkil og Embla Karidotter. Kvinnene har kjent hverandre siden de var små. Nå skal de legge opp.

Matoma bekreftet til Festningen-festivalen Han er strømmet over én milliard ganger. I sommer skal han spille i sitt eget nabolag.

- Det er selvfølgelig trist å slutte å spille, men når alle ikke er like gira lengre, så er det den riktige avgjørelsen for nå, forklarer bassist Marie Moe.

Liker trøndersk publikum

Det var egentlig tilfeldig at akkurat Heim-festivalen fikk æren av å ha avskjedskonserten til Razika på sin scene, men ifølge Moe føles det riktig. Festivalen er i Hasselvika i Trøndelag. Den går over to dager, fra 26-27. juli.

- Vi spilte på Samfundet for kort tid siden, og det var fantastisk. Det blir bra å komme tilbake, forteller Moe.

- Vi gleder oss til å spille på Heim, sier hun, som legger til at man skal ikke se bort fra at Razika kommer tilbake om noen år, hvis alle medlemmene plutselig ønsker det.

Frem til en eventuell reunion, kommer flere av medlemmene til å fortsette med musikk videre.

- Jeg kommer til å fortsette å spille bass, avslutter Moe.

Spiller på Heim

Razikas siste konsert vil altså holdes i Hasselvika under Heim-festivalen. Festivalen startet i fjor.

- Det er ingenting som er gøyere enn å spille på festival, og vi har ikke spilt på Heim før, så det må vi, sier Moe.

Festivalen holdes den siste helga i juli.

- Det føles helt fantastisk at Razika skal ta turen til HEIM for å gjøre sin siste konsert i Trøndelag. Vi har fått mange innspill om at det er et band vi burde ha på plakaten vår, og når de nå skal oppløses kunne vi ikke la muligheten gå fra oss. For ikke lenge siden spilte Razika en helt utsolgt konsert på Samfundet i Trondheim, og det er tydelig at Trøndelag er glad i Razika. Det er bare å glede seg til god stemning i solnedgangen på åkeren i Hasselvika, sier Eirik Brevik, festivalsjef for Heim-festivalen.