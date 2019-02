Skrekkhotellet kommer tilbake

Det rører virkelig på seg i animasjonsleirene rundt om, og siste nytt er at også heltene i «Hotel Transylvania» fra Sony «rir igjen».

Det er klart for en fjerde tapping med den skumle gjengen, men fansen må nok vente enda litt før det er klart for nye sprell fra Dracula og hans fargerike kumpaner. Datoen for monster-comebacket er nemlig satt til 22. desember 2021, melder Deadline Hollywood.

Den første filmen i rekken, «Hotel Transylvania», hadde premiere i 2012. Den animerte filmen og dens oppfølgere har spilt inn drøye 11 milliarder kroner.

I fjor uttalte regissøren Genndy Tartakovsky at den tredje filmen ville bli hans siste.