Ariana Grande klarte det samme som Beatles – nesten

Det klarte Ariana Grande med låtene «7 Rings», «Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored» og «Thank U, Next», melder Billboard.

Alle er fra Grandes nyeste album, som heter «Thank U, Next», som da også topper på albumlisten.

Ariana feilstavet japansk tatovering – to ganger Ariana Grande ville feire hitsingelen «7 Rings» med en japansk tatovering i håndflaten, men endte å bli latterliggjort i sosiale medier.

Men til tross for den imponerende topperobringen er det likevel et stykke igjen til Beatles-nivå, melder Ritzau:

The Beatles besatte nemlig de fem første plassene på Billboard Hot 100's liste i 1964.