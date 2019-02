Kaller inn manusdoktor for å fikse handlingen i den nye Bond-filmen

Tidligere denne uken kom meldingen om at premieredatoen på Bond-film nummer 25, som får insentivtilskudd for delvis å spilles inn i Norge, er utsatt med to måneder – til april 2020.

Ny James Bond-film kan spilles inn i Norge Den neste James Bond-filmen er gitt et tilbud om støtte på inntil 47 millioner kroner dersom deler av innspillingen legges til Norge.

Nå skriver The Playlist at manusforfatteren Scott Z. Burns er blitt hyret inn for å skrive om «Bond 25»-manuset, som Neal Purvis og Robert Wade har ført i pennen. Det hevdes nemlig at regissør Cary Fukunaga ikke er fornøyd med manuset i sin nåværende form.

Burns – med manusene til blant annet «The Bourne Ultimatum», «Contagion» og «The Laundromat» bak seg – regnes dessuten som en av de beste «akuttlegene» for haltende handlinger i Hollywood, skriver bransjenettstedet:

Han har fikset på manusene til «Ocean's 12», «Widows» og «Rogue One» tidligere, selv om arbeidet har vært ukreditert. Nå får han fire uker til å jobbe med den kommende James Bond-filmen.