Nå skriver Helsesista bok også

Boken slippes til høsten, og det er forlaget Cappelen Damm som har vunnet det som må ha vært en budkamp om å sikre seg den populære og flerfoldig prisbelønte helsesøsteren Tale Maria Krohn Engviks skriverier.

I pressemeldingen heter det hvordan forlaget «sammen med flere andre forlag i nærmere to år har ønsket å få Helsesista inn i en egen bok».

Helsesista får egen TV-serie Helsesista inntar nok en plattform for å nå ut til de unge: 1. mars har TV-serien ikke uventet kalt «Helsesista» premiere på TV 2 og TV 2 Sumo.

Denne uken traff hun valget og signerte, og sier i en uttalelse:

– Norsk ungdom valgte meg som sin digitale helsesøster, og jeg valgte dem tilbake i alt jeg gjør. Helsesista sitt univers skapes daglig og blir til mens jeg går. Og nå går altså veien min inn i en egen bok. Jeg er like spent som jeg håper de som følger meg og heier på arbeidet mitt, er på denne boken.

I januar var hun å se på kinolerretene i ungdomsfilmen «Psychobitch», i forrige uke kom nyheten om at hun fra 1. mars er å se i egen TV-serie på TV 2. Samtidig holder hun i gang Snapchat-kontoen som daglig besøkes av opp mot 150 000 seere, ifølge hennes nye forlag.

Redaksjonssjef Hege Eikenes Randen i Cappelen Damm sier man ser viktigheten av å samle kunnskapen hennes «i et varig og håndfast format», og tror det blir en svært viktig bok for både ungdom og foreldre.

– Helsesista bryter tabuer og når ut til mange som ellers ikke ville tatt kontakt med den tradisjonelle helsetjenesten. Det er et stort behov for at kunnskapen hun formidler kommuniseres på så mange flater som mulig.