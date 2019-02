Offred kommer tilbake i juni

Den dystre fremtidsvisjonen som bygger på Margaret Atwoods roman er ikke over – selv om handlingen er gått forbi romanuniverset.

Dramaserien er tilbake på HBO Nordic torsdag 6. juni.

Tre episoder blir tilgjengelige på premieredagen, etterfulgt av en ny episode hver torsdag, og den nye sesongen teller 13 episoder.

Her skal vi tilbake til Gileads regime – hvor June, eller Offred som er navnet hun går under her, stadig gjør motstand mot fundamentalismen.

«The Handmaid’s Tale» er produsert av MGM Television og er skrevet og produsert av serieskaper Bruce Miller.

I hovedrollen finner vi Elisabeth Moss, og andre roller bekles av blant andre Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski og Alexis Bledel.