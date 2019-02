Ariana feilstavet japansk tatovering – to ganger

For i stedet for låttittelen formet tegnene ordet «shichirin», noe som ifølge The Guardian betyr en liten kullgrill.

Det påpekte tallrike fans da Ariana Grande la ut et bilde – som siden er slettet – på Instagram.

Hun medga deretter at hun nok hadde utelatt noen tegn, fordi det «gjorde vondt som helvete», men trøstet seg med at huden – og tatoveringene – slites raskt bort på huden i håndflaten. Hun la også spøkefullt til at hun var «stor fan av små grillovner».

Likevel sørget hun for å få fikset på tegnene. Da gikk hun på en ny smell, ifølge aktpågivende fans:

Angivelig står det nå «japansk grillfinger» eller «liten kullgrill finger», og fremdeles ikke «7 Rings».