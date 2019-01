Gjensyn med Batman og Suicide Squad i 2021

Filmstudioet kunngjorde dermed at det blir både superheltfilm og superskurkfilm i samme sommersesong om drøyt to år. «The Batman» skal slippes 25. juni 2021, og halvannen uke senere – nærmere 6. august – blir det premiere på «The Suicide Squad».

Ny James Bond-film kan spilles inn i Norge Den neste James Bond-filmen er gitt et tilbud om støtte på inntil 47 millioner kroner dersom deler av innspillingen legges til Norge.

Matt Reeves, som blant annet har stått bak «Cloverfield» og «Dawn of the Planet of the Apes» får ansvaret for Batman-filmen. Hvem som skal spille Bruce Wayne og hans alter ego, er ikke klart, men Ben Affleck Twitter-delte en artikkel fra bransjenettstedet Deadline der han sier at han ikke skal gjenta rollen.

Det kom ingen opplysninger om hvem som skal regissere filmen om Suicide Squad, som også hadde suksess på lerretet for et par år siden. Uansett blir det et gjensyn med superskurker som Jokeren og Harley Quinn, som er tvunget til å jobbe for en heller tvilsom statlig etat.