Flere kjente mediepersonligheter til Isfit

Festivalen beskriver seg selv som «not just another student festival».

Isfit er nemlig verdens største internasjonale studentfestival, som har blitt organisert hvert andre år siden 1990. Festivalen varer fra 7. til 17. februar. Årets tema er migrasjon.



Rekordmange studenter vil til Isfit i Trondheim Aldri før har så mange søkt om å få komme til den internasjonale studentfestivalen i byen.

To kjente komikere

Dex Carrington blir beskrevet som en komiker med et stor hjerte av Isfit.

- Skåblikket han har på verden er det skråblikket verden har på ham. Når han byr opp til en morsom stund i Storsalen vil lattermusklene garantert få seg en god trim, lover Isift i en pressemelding.

Jonis Josef, også kjent som «Jørnis» er blant annet kjent fra P3. Han har ifølge Isfit lagd et materiale for standup som skal være skreddersydd for både lokale trøndere og internasjonale studenter.

- Josef er ikke fremmed med å tøyse med det multikulturelle Norge og de som har noen studiepoeng i livets knallharde skole, sier Isfit.

Sofaprat i Klubben

I tillegg til stand-up vil det også bli kultursamtaler mellom forfatter Linnéa Myhre, journalist Adel han Farooq, aktivist Hoda Katebi og tegneserieskaperen Ali Dorani.

- Vi har invitert de for å finne ut hva som motiverer dem til å ytre seg, sier Isfit i pressemeldinga.

n av deltakerne i panelet, amerikansk-iranske Hoda Katebi, er en motebevisst aktivist som har som hjertesak å utfordre stereotypiske idéer om Midtøsten, hijab, og muslimske kvinner.

Litteratursjef Ingvild Reed i Isfit ser frem til en sofasamtale utenom det vanlige når friheten til å uttrykke seg står på agendaen.

– Jeg er spent på å høre hva de forskjellige deltakerne har å si om temaet. Det kan absolutt bli et kulturmøte, siden deltakerne har så ulik bakgrunn, sier Reed. Hun ser frem til hvilke erfaringer formidlerne kommer til å dele med hverandre.