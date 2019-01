Jørn i Bokassa, DJ Hanneks og DePresno gir deg sine beste anbefalinger for musikkåret 2019

Jørn Kaarstad har sitt eget musikkprogram på P3: Jørn. I løpet av 2019 skal han også på turné med Metallica som vokalist og låtskriver for Bokassa. 33-åringen liker de aller fleste sjangre.

- Men jeg liker ikke nødvendigvis alt innenfor alle sjangrer. Også banker jo hjertet mitt sterkest for punk, rock og metal, da, forteller Kaarstad.

Nisjeband

Beaten To Death er et norsk band, og Kaarstads første tips på lista.

- De blander brutal grindcore med ganske mye rart, blant annet melodiløse gitarmelodier. Kaarstad anbefaler spesielt låta Bjørnstjerne Ibsen.

Bandet med det lekne navnet Pkew Pkew Pkew er et punkrockband fra Canada.

- Tekstene handler som regel om å drikke med venner før byen for å spare penger, hvem skal bestille pizza denne gangen og andre «slacker-vennlige» tema, forteller Kaarstad. Han mener at hver låt er en fest man aldri blir lei av.

- Dette er verdt å høre på for fans av Teenage Bottlerocket og The Menzingers og generelt alle som liker allsang, avslutter han.

Nashville-duoen Birdcloud er ifølge Kaarstad countryens rølpete svar på punkerne i The Dwarves.

- Duoen spiller satiriske og rølpete country kun ved bruk av gitar og mandolin, forteller han.

- Med låttitler som «Saving Myself For Jesus» og «Washin’ My Big Ol’ Pussy» har de sikkert like mange hatere som folk som digger dem. Jeg er i sistnevnte katergori, sier Kaarstad.

Kaarstads nest siste anbefaling er tidligere Turbonegro-frontmann Hank Von Hell.

- Fjorårets store overraskelse var comebacket hans. Flere år etter han sa at han aldri skulle returnere til rocken slapp han plutselig albumet «Egomania» som fortsetter der Apocalypse Dudes-trilogien slapp, forklarer han.

Kaarstad forteller at låter som «Bombwalk Chic» og «Bum to Bum» har vært fast innventar på fredagslistene siden Hank Von Hells comeback.

- The Interrupters er alt det Rancid ikke er lenger, introduserer Kaarstad det neste bandet på lista med. Det amerikanske skapunk-bandet startet i Los Angeles i 2011. Siden da har de gitt ut tre album.

- Den siste plata «Fight the Flight» inneholder såpass mange bunnsolide «grip dagen-anthems» at de mest sannsynlig får sitt store gjennombrudd om ikke lenge, mener Kaarstad. Han anbefaler spesielt låta «Title Holder».

Tecnho, hip hop og grime i 2019

Hanne Skauby (25), mest kjent som Hanneks er ei DJ fra Trondheim. I fjor spilte hun på Pstereo, og er ofte å se ved miksebordet på utesteder i Norge. Neste gig for Hanneks blir på Revolver den 19. januar i Oslo på KOSO CLUB med «residents DJs» Svani og Soldal.

Hun trives aller best med å høre på hip hop, grime og techno.

Artisten J.I.D fra Atlanta er en av de Skauby tror blir stor i løpet av året.

- Han har vært aktiv en stund, men i år skal han på soloturné, forteller hun. Skauby oppdaget han da han var med på andre artister sine låter, for eksempel A$ap Ferg og J. Cole.

- Jeg oppdager gjerne ny musikk ved å høre på låtene til artister som er med på andre artister sine låter, forklarer hun. Albumet DiCaprio 2 er Skaubys favorittalbum fra artisten. Det inneholder låter med blant annet A$ap Ferg, Joey Bada$$ og 6BLACK.

Den engelske grime-rapperen Slowthai er noen Skauby mener flere bør høre på.

- Min favorittsang fra han er «TN Biscuts» som har over fire millioner avspillinger på Spotify og Doorman med litt over én million. Ifølge profilen hans på Spotify er rapperen en artist som snakker for en generasjon med ungdom som har vært ignorert lenge.

Sega Bodega går innenfor kategorien klubbmusikk. Skauby har vært en stor fan av albumet Self care. Artisten har en fanskare på Soundcloud, som ifølge Skauby er liten foreløpig.

- Jeg tror at han vil bli kjent for et bredere publikum i løpet av 2019.

MRD er kanskje et ukjent navn for mange, men dette er techno-aliaset til Autolaser.

- Å ha to forskjellige artistkarrierer parallelt er utrolig imponerende, MRD har blitt veldig populær i klubbscenen i Oslo og jeg tror han bare blir enda mer kjent i løpet av året som kommer, forteller Skauby.

MRD driver med techno, i motsetning til Autolaser som er mer innenfor elektronika og dance.

- Jeg har stor tro på MRD i året som kommer, avslutter hun.

Den siste artisten Skauby anbefaler er technoartisten PEDAHL.

- Han lærte meg mye DJ-greier under Uka i 2017, vi skal også gjøre et samarbeid ganske snart, forteller hun. PEDAHL er per i dag ganske ukjent, men Skauby både håper og tror at han får mer oppmerksomhet i løpet av 2019.

Liker alt som får han til å føle noe

Bergensaristen Bjarte De Presno Borthen (23) er kanskje aller mest kjent gjennom Urørt fra P3. Siden da har låtskriveren og artisten vært mye spilt på radio og spilt konserter rundt om.

- Alt som overrasker, er nydelig eller får meg til å føle noe er min musikksmak, forteller bergenseren.

- Liker du eksperimentell pop med produksjoner av høy kvalitet, vil du like Tennyson, sier DePresno. Duoen består av søsknene Luke og Tess Pretty.

- De bor i sin egen lille musikalske verden: Tennyson, forklarer DePresno.

Josiah Wise, mer kjent som Serpentwithfeet er DePresnos neste anbefaling. Artisten fra Brooklyn, New York, har nylig hatt et samarbeid med Björk.

- Med en visuell profil som slår de fleste kunsthøyskole-eksamener med minst én karakter eller to, er dette en artist jeg tror man vil høre mye av i 2019.

Artisten Iris sin første musikk er like rundt hjørnet.

- Det nyeste tilskuddet til Bergensbølgen er Iris. Hun har helt latterlig nydelige sanger, forteller han. Hun debuterer for første gang på Trondheim calling. «Kom!», ber DePresno, som selv spiller på Trondheim calling i februar.

DePresno anbefaler også den 20 år gamle Vasser. Briten har allerede sluppet to album fra gutterommet i Kent.

- Jeg tipper han vil ta av kjapt, sjekk Vasser ut «asap»!



Den siste artisten på lista for 2019 er

- Det er kanskje den artisten jeg hørte mest på i fjor. Couros har blant annet skrevet og produsert låter for Aurora, forteller han.