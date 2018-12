DJ-gigant til festival i Trondheim

En av verdens største DJ-er, David Guetta, er klar for å stå på scenen under festivalen Festningen i Trondheim neste sommer. Konserten blir hans eneste opptreden i Norge.

Franskmannen er den andre headlineren under 2019-utgaven av festivalen, som arrangeres 30. og 31. august. For en måned siden slapp arrangøren Karpe.

- Vi er stolte av å ha sikret oss den store hitmakeren, David Guetta, eksklusivt i 2019. Festningen blir det eneste stedet i Norge å oppleve DJ-legenden - det er stort, sier kommunikasjon- og markedsansvarlig, Rachel Nordtømme.

Karpe til Festningen-festival Rakk du ikke kjøpe billett til Karpe på Samfundet? Nå får du mulighet til å oppleve dem på Festningen.

Vill fest

Franskmannen er kanskje mest kjent for låtene «When love takes over» med Kelly Rowland, «Titanium» med Sia og «Sexy chick» med Akon. Det siste året har han jobbet med artister som Martin Garrix, Sean Paul, Justin Bieber, Afrojack og Brooks for å nevne noen.

- Det blir garantert en vill fest med Guetta på scenen. Uansett om man like denne sjangeren eller ikke, må alle få med seg dette. Det kommer nok mange tilreisende for å oppleve DJ-legenden, mener Nordtømme.

Veteran

David Guetta har tidligere spilt for enorme publikumsmasser i Oslo Spektrum, under Findings festivalen, på Vallhall Arena og i Kristiansand. I 2011 ble han kåret til verdens største DJ, og han blir sett på som idealet for fremvoksende EDM-generasjoner.

Han startet som DJ i 13-årsalderen, da han fikk et hjemmestudio i kjelleren til jul. Nå er han 51 år, og lager fortsatt store hits.

- Han har vært en av verdens største i flere tiår. Jeg tror alle kjenner låtene hans, og jeg er sikker på at det blir et magisk danceparty på Festningen i august.

I tillegg til å gi ut egen musikk, har franskmannen bidratt som produsent og gjesteartist for blant annet Rihanna, Lady Gaga, David Bowie, One Directoin, Snoop Dogg, The black eyed peas, Madonna, 50 cent, Pink, Chris Martin og mange flere.