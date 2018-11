Solide seertall for «Gåten Orderud»

Episoden er til nå sett av 1,002.000, fremgår det av NRK sin pressemelding – der det også meldes om stor interesse for podkasten «Familiene på Orderud».

Da den første episoden i TV-serien ble sendt søndag 28. oktober, fulgte 499.000 med. Så det er sammen med repriser og strømminger av episoden at det totale seerantallet når millionen.

– Det er veldig gledelig å se hvordan publikum har tatt imot «Gåten Orderud». Ut fra tallene vi har nå, ser vi at dette engasjerer bredt og ungt, sier Marie Sjo, prosjektredaktør og NRKs redaktør for TV-serien.

– Vi som lager denne serien, synes det er givende at også seerne ser ut til å være like opptatt som oss av at Orderud-saken ikke er endelig oppklart. Jeg tror mange synes det er spennende med det unike innsynet i hvordan domstolen og påtalemyndigheten fungerer, sier Vanja Strømstad, produsent i Monster.

Sjette og siste episode publiseres søndag 2. desember.