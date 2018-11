Disse julekalenderne vises på TV i år

NRK

Julekongen

I år blir det et gjensyn med «Julekongen» fra 2012. Her følger vi Kevin, ni år gammel, som bor sammen med familien sin i Sølvskogen. Han har bestemt seg for at denne julen skal bli den beste noensinne, men møter noen utfordringer på veien.

I tillegg sender NRK «Jakten på tidskrystallen», «Pakten» og «Theo og den magiske talisman». I NRKs nett-tv finner du også «Teodors julekalender», «Jul i Skomakergata», «Vertshuset den gyldne hale» og «Amalies jul».

TVNorge

TVNorge sender «Jul i Blodfjell» og «Nissene over skog og hei» i juletiden. I tillegg viser de «Jul i Tangerudbakken».

TV2

Tinkas juleeventyr

I Tinkas juleeventyr møter vi nissejenta Tinka, som oppdager at hun ikke er som andre nisser, da nisseamuletten hennes ikke skifter farge.

The Julekalender

Den evige klassikeren vender tilbake nok et år, og nissene Fritz, Hansi og Gynter står klar med underholdning på norsk/engelsk. Gjertrud og Olaf Sand er også med. Det samme er Benny.

Julefergå

Julefergå ble vist for første gang i 1995, og er ifølge TV2 en klassiker blant seerne. Den handler om den litt spesielle fergen «MF Svelå».

Viaplay

Viaplay sender en ny, norsk julekalender i år: Det Store Eksperimentet sesong 2. Det er en blanding av klassisk julekalender og vitenskap og eksperimenter. I voksenrollene finner vi Anne Marie Ottersen og Ole André Sivertsen.