Ny pizzarestaurant åpnet i Trondheim

- Åpningen gikk kjempefint, det er alltid litt armer og bein, men vi fikk veldig gode tilbakemeldinger, forteller daglig leder Adrian Løvold.

Sammen med Alexander Skjefte og Roar Hildonen har han åpnet det nye restaurantkonseptet. Mens Løvold skal være daglig leder på Wood, er Hildonen mest til stede på To Rom og Kjøkken, og Skjefte på E.C Dahls pub og kjøkken. Roar Hildonens kone - Hege Jullumstrø Hildonen - er også på plass i den nye restauranten dagen etter åpning.

- Hege deler vi litt på, hun er limet i sjappa, sier Løvold.

- Det er noe med å ha blikket for de små detaljene, sånn har det vært på de tidligere åpningene også, legger ektemann Hildonen til.

Egen inngangsdør

Torsdag var alt klart for åpning, og over 100 pizzasultne gjester dukket opp.

- Det gikk over all forventning, forteller Løvold.

Restauranten har 90 sitteplasser, og med egen inngangsdør kan de holde åpent også utenfor senterets åpningstider.

- Vi har åpent én time lenger enn senteret. At vi har egen inngangsdør en en av grunnene til at vi valgte å åpne her, sier den daglige lederen.

Tidligere konkurransekokk

Løvold er tidligere konkurransekokk, og har bakgrunn blant annet fra stjernerestauranten Mathias Dahlgren Matsalen i Stockholm og Bagatelle i Oslo. Nå ser han positivt på å være pizzakokk for trønderne.

- Jeg elsker det, det er artigst å lage mat for vanlige folk, forteller han.

Den daglige lederen har også vært medeier og konseptansvarlig ved sushikjeden Sabrura, men har solgt seg ut der. Han har tro på å drive restaurant på kjøpesenteret.

- Jeg tror bydels-sentrumene blir sterkere. Her er det vanvittig mye folk som bor, og kanskje litt lite tilbud, mener han.

Hege Jullumstrø Hildonen forteller at senteret de har etablert seg på har god vekst, og mener det er et av de bedre senterene å starte restaurant på.

- Det er ikke en typisk kjøpesenterkafé, sier hun.

- Her er det mørke vegger og tak, med litt luksuriøs italiensk marmor som bordplater, fortsetter Løvold.

Speisallaget ovn og pipetrøbbel

Pizzaovnen veier to tonn og er spesiallaget for restauranten - i Italia. Den varmes 90 prosent av ved, og får litt hjelp av gass. Temperaturen skal være mellom 380- og 400 grader, og pizzaen stekes på et og et halvt minutt.

- Også har vi jo - uoffisielt - verdens lengste pipe, forteller Løvold og ler.

Den daglige lederen forteller at pipa går fra ovnen og gjennom to av senterets butikker før den går ut. Ifølge Hildonen hadde de som mål å åpne tidligere, men på grunn av pipeproblemer, tok det litt lengre tid.

- Så vi har hatt noen utfordringer, sier Løvold.

Foreløpig har de ingen planer om å åpne flere Wood-restauranter.

- Hvis vi skal lage en til, er det fordi markedet vil ha det, og så må vi finne noen som vil gjøre det med oss, forteller Hildonen.