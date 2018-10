Disse trendene fra 60-tallet er tilbake

En rekke trender som herjet på 60-tallet, har også inntatt podiene under de største moteukene. Cosmopolitan har trukket frem mange høydepunkt - blir disse trendene igjen en «hit» hos deg i din garderobe?

Store solbriller

Jo større solbriller, desto bedre. Slik var det i alle fall på 60-tallet. Nå er de tilbake! Disse brillene ble vist under Kate Spades show under moteuka i New York nå i høst.

Paljetter

Nå har paljetter strengt tatt kanskje aldri vært ute, men ingenting har målt seg med antrekkene til for eksempel damene i The Supremes.

Isabel Marant har hentet frem paljettene igjen, sett på catwalken nå i september.

Peter Pan-krager

Slike krager var veldig populære på 60-tallet, mye takket være at de så veldig anstendige ut.

Under Burberrys vårkolleksjon for 2019 hadde for eksempel en av modellene på en gjennomsiktig kjole med polkadot-mønster, sammen med en rund krage.

Miniskjørt

Miniskjørtene hadde sin storhetstid i dette tiåret, mye takket være supermodeller som Twiggy. De var ofte kombinert med knehøye boots, som hos Adam Lippes høst/vinter-kolleksjon som presentert i februar.

Store perler

En annen tydelig trend fra 60-tallet er perler, og spesielt av den store varianten. Slike store perler hadde også et øyeblikk hos Ulyana Seregeenko under et moteshow nå i sommer.

Drakter i tweed

Matchende sett, i tweed eller ei, tok av på 60-tallet med sin tidløse og sofistikerte silhuett. Chanel sto definitivt i front her, og har igjen gjort drakten aktuell, som nå i september.

Sjal på hodet

Hollywoodstjerner elsket å kombinere hodeskjerf med store, glamorøse solbriller. Lela Rose viste frem flere varianter i september i år.

Sjal rundt halsen

Det er ikke bare rundt hodet sjal og skjerf var populært på 60-tallet, men også rundt halsen! Nå er det igjen aktuelt, med oppdaterte print, som hos Rejina Pyo under et moteshow i september i år.

Kitten heels

Lave hæler var overalt på 60-tallet, og det at de nå er populære igjen, er gode nyheter for føttene. De komfortable skoene dukket blant annet opp i høstkolleksjonen til Shrimps nå i år.