Festningen-festivalen varsler om ugyldige billetter i omløp

Ifølge festivalens egne kanaler i sosiale medier, var det under 500 festivalpass igjen tirsdag formiddag. Kort tid etter nyheten om få festivalpass, la de ut et nytt innlegg, hvor det står følgende:

«Ugyldige billetter i omløp!! Vi får dessverre en del meldinger fra folk som blir lurt til å kjøpe falske billetter. Noe av det tristeste og mest frustrerende som finnes, både for publikum og arrangør, er når en publikumer møter opp med en falsk billett eller en som er skannet inn allerede. Dette skjer dessverre ofte. Kun billetter som du selv, eller noen du stoler helt og fullt på, har kjøpt via www.tikko.com er garantert gyldige. Så lenge det er ledige billetter på vår festival, er det ingen grunn til å sjanse på å kjøpe billetter fra bekjente eller fremmede via Facebook eller Finn.no. Det ligger an til en utsolgt festival, og møter du opp med falsk eller brukt billett, så går du glipp av hele opplevelsen».

Festningen-festival nærmer seg utsolgt - Vi ser ut til å selge ut alle festivalpassene, og det er rått til førsteårsfestival å være, sier Rachel Nordtømme.

På samme Facebook-side er det stort antall av privatpersoner som har lagt ut at de selger én eller flere billetter.

- Kjøp billett fra den offisielle arrangøren

Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug, forteller at det første rådet de gir er å kjøpe billetter fra den offisielle arrangøren.

- Det er en felle enkelte dessverre går i - de googler og klikker på den øverste linken, hvor en del blir sendt videre til useriøse firma, sier han og fortsetter:

- Kjøp fra offisiell arrangør, og vær sikker på at det er den ekte arrangøren.

Selger samme billett flere ganger

Festivalen skriver i innlegget på Facebook-siden at det ligger an til å bli utsolgt. Elton Haug forteller at det ikke er uvanlig med billett-svindel på utsolgte festivaler og konserter.

- Det er dessverre velkjent at det er personer som kan selge den samme billetten flere ganger.

Han forklarer at folk får tilsendt billetten på e-post, og selger den samme billetten videre til flere personer. Ifølge Elton Haug er dette det vanligste problemet.

- Da er det den første som bruker billetten som blir sluppet inn, så blir de andre avvist.

Kjøp fra noen du stoler på

Dersom du skal kjøpe billetter til et arrangement som er utsolgt, råder Elton Haug til å kjøpe av noen du har grunn til å stole på.

- Om man enten møter vedkommende personlig, eller har en eller annen form for kontroll eller sjekk. Jo mindre opplysninger om personen i annonsen - jo mindre opplysninger har du også å gå på. Prøv å sjekk litt rundt identiteten til selgeren, sier han.

Han minner også om prising på kjøp og salg av billetter.

- Det er ikke lov å selge billetter til en høyere pris enn hva den koster opprinnelig.