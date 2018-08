Felles festival for indiske og pakistanske studenter: - Selv om det er spenninger hjemme, er vi alle sammen her i Trondheim

- Vi kom til Trondheim for bare seks dager siden, og skal ta master ved NTNU, smiler Rizwan.

Han er selv fra Dehli, og sammen med Jithin fra Kerala og Aratrika fra Kolkata i India, har han laget tradisjonell indisk mat.

Anledningen er den ferske kulturelle festivalen Enhet i Norge, som arrangeres her i Trondheim. Onsdag kveld hadde nesten 300 personer kjøpt billett for å få komme å smake på den beste maten både India og Pakistan har å by på.

Feiring av uavhengighetsdager

Festivalen arrangeres av Indian Students’ Forum (ISF) og Pakistan Students Association (PSA), for å blant annet feire landenes uavhengighetsdager, som er 14. august for Pakistan, og 15. august for India.

- Hvordan er det å feire nasjonaldagen her i Trondheim, sammenlignet med hjemme i India?

- Det er ganske likt, spesielt nå som vi har så mange indere rundt oss som nå, ler Rizwan. Han forklarer at mat står i sentrum også under feiringen i hjemlandet, så dagens matlaging og servering passet perfekt.

Onsdag kveld var Aktivitetshuset tilknyttet Moholt studentby fylt til randen, både av mennesker, krydderlukt, musikk og dans. Ti lag konkurrerte om å servere de beste rettene, med mat enten fra India eller Pakistan.

Samhold til tross for spenninger i hjemlandene

Sulalit Banerjee, som selv er fra India, og Waqas Khokhar fra Pakistan, er arrangører fra hver av de to studentorganisasjonene som nå har gått sammen. De to er overveldet over responsen festivalen har fått.

- Hovedgrunnen til at vi har denne festivalen er for å vise alt våre kulturer har til felles. Selv om det er spenninger der hjemme, er alle indiske og pakistanske studenter sammen her i Trondheim. Vi har like kulturelle tradisjoner, spiser samme mat, og vi ønsker å fokusere på det vi deler, forklarer Khokhar.

- Vi er ikke-politiske og religiøse organisasjoner, og ønsker derfor å vise det vi har til felles, sosialt og kulturelt, legger Banerjee til.

Arrangørene anslår at det kommer rundt 50-60 indiske og pakistanske studenter til Trondheim hvert år. Grovt regnet forteller de at det er rundt 600 til 700 til sammen.

- I dag var det lang kø for å komme inn, og vi er glade for å se at det ikke bare er folk fra India og Pakistan, men også fra mange forskjellige land som kommer.

Tre av dem som kom for å smake, var Farzana, Kamrum og Afroza. Ingen av dem fra hverken India eller Pakistan, men fra Bangladesh. De tar alle mastergrad ved NTNU.

- Vi elsker mat, og dette er en fin mulighet til å smake ny mat. Vi deler også mange av de samme tradisjonene, så dette er gøy, forklarer de.

Bollywood, cricket og debatt

Festivalens første arrangement begynte allerede 6. august, og siste post på festivalprogrammet skjer 5. september.

Så langt har det vært arrangement for barn på Birralee International School, der barna har fått lære om både indisk og pakistansk kultur gjennom dans, håndverk, språk, sport og mat. Det har også vært egne feiringer av de to uavhengighetsdagene på NTNU.

De kommende dagene vil det bli indisk og pakistansk musikk og mat i Olavshallen, og en Cricket Mela der alle som ønsker kan prøve ut en av de mest populære idretten i de to landene. I tillegg blir det visning av indiske og pakistanske filmer på Trondheim Kino, og en avsluttende debatt om forholdet de to landene i mellom.

- Tanken er å gjennomføre denne festivalen hvert år, og enda større. Da kunne vi også tenkt oss å inkludere enda flere land, sier Banerjee.