Mote i Trondheim: - Jeg unngår å matche klærne mine, fordi da får jeg mer oppmerksomhet

Denne sommeren tråler Trd.by gatene i Trondheim etter stilsikre mennesker. Hva liker trønderne, hva er sommerens «må-ha», og hva tenker de om sin egen stil?

Nicolas Mathiás (26)

Kan du beskrive klesstilen din?

- Det jeg har på meg fant jeg spontant i dag tidlig. Med andre ord tar jeg på meg det jeg har tilgjengelig. Denne T-skjorten fikk jeg av samboeren min. Nå i sommer prøver jeg å få mer farge på armene, så derfor må en kortermet overdel til. Capsen er alltid på. I tillegg prøver jeg å unngå å matche klærne mine, fordi da får jeg mer oppmerksomhet.

Hva er sommerens må-ha for deg?

- Kule sko! Med et par kule sneakers føler man seg bedre.

Hva synes du om klesstilen i Trondheim?

- Klesstilen her er turbulent, og det kan været ta skyld for. Jeg ser at turistene går med store jakker, fordi de sikkert synes det er litt kaldt her.

Mia Småvik Rørdal (24)

Kan du beskrive klesstilen din?

- Jeg orker ikke klær som er tettinntilsittende og korte. Stilen min er derfor ganske avslappet. Antrekkene mine er egentlig ikke så veldig gjennomtenkte. Jeg strikker mye av klærne mine.

- Wow, du strikker klærne dine selv, sier du?

- Ja, jeg har strikket denne toppen jeg har på meg nå.

Hva er sommerens må-ha for deg?

- Vi er vel ganske væravhengige. Sommerens må-ha må nok være å ha nok klær. Kanskje en skjorte som man kan ha utpå? Ellers kom jeg på at leppestift virkelig er et «must!»

Hva synes du om klesstilen i Trondheim?

- Folk kler seg likt. Kanskje fordi det er mange kjedebutikker her.

Calvin Stene (23)

Kan du beskrive klesstilen din?

- Den er fresh og «confident», ganske klassisk. Jeg har alltid likt å kle meg i dress og bruke slips.

Hva er sommerens må-ha for deg?

- Loaf-sko! Det ser classy ut, selv om man går med jeans.

Hva synes du om klesstilen i Trondheim?

- Det er mye farger her. Folk kler seg fresht!